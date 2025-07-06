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Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали
Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали - РИА Новости, 06.07.2025
Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали
Уголовное дело о покушении на совершение теракта возбудили против подростка, планировавшего применить взрывное устройство в Буйнакске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:01:00+03:00
2025-07-06T13:01:00+03:00
2025-07-06T16:35:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на совершение теракта возбудили против подростка, планировавшего применить взрывное устройство в Буйнакске, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.Ранее в воскресенье источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что силовики задержали подростка, планировавшего теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске."Следователи СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан и ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России ("Покушение на совершение террористического акта")", — говорится в сообщении.По версии следствия, в марте этого года несовершеннолетний житель Дагестана запланировал теракт на территории Буйнакска. Отмечается, что для совершения преступления он в заранее определенном месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог — его задержали сотрудники полиции.Подозреваемый арестован, отметили в управлении.
https://ria.ru/20250703/terakt--2026876037.html
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буйнакск, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Буйнакск, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали
Подростка, планировавшего теракт у здания МВД в Буйнакске, арестовали