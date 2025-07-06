https://ria.ru/20250706/chereshnya-2027441590.html
Врач назвала допустимую порцию черешни
Врач назвала допустимую порцию черешни - РИА Новости, 06.07.2025
Врач назвала допустимую порцию черешни
Оптимальная и безопасная доза черешни в день составляет 200-300 граммов, эту норму рекомендуется разделить на две-три порции в течение дня, рассказала РИА... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:10:00+03:00
2025-07-06T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оптимальная и безопасная доза черешни в день составляет 200-300 граммов, эту норму рекомендуется разделить на две-три порции в течение дня, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Для здоровых взрослых оптимальной и безопасной порцией считается 200-300 граммов черешни в день, это примерно 1,5-2 стакана без косточек. Начинайте с меньших порций по 50-100 граммов, особенно если вы раньше ели черешню редко или у вас чувствительный желудок. Следите за реакцией организма. Не ешьте всю дневную норму за один присест. Разделите на две-три порции в течение дня", - сказала Тен. Врач отметила, что для детей порция должна быть меньше – 50-100 граммов в день, в зависимости от возраста и индивидуальной переносимости. Как рассказала терапевт, черешня является богатым источником витаминов и минералов. Витамин С в ее составе укрепляет иммунитет и защищает клетки от повреждений, способствует здоровью кожи. Калий в черешне является важным элементом для нормальной работы сердца, регулирует кровяное давление и поддерживает баланс жидкости. "Антиоксиданты, такие как антоцианы и кверцетин, придают темным сортам (черешни – ред.) насыщенный цвет, борются со свободными радикалами, снижая риск хронических воспалений, болезней сердца и даже некоторых видов рака. Могут уменьшать мышечную боль после тренировок. Клетчатка, содержащаяся в черешне, улучшает пищеварение, способствует регулярному стулу, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови", - заявила Тен. Врач отметила, что употребление черешни способствует снижению "плохого" холестерина, нормализации давления и укреплению сосудов за счет комбинации калия, антиоксидантов и клетчатки в ее составе. Так, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры, а антиоксиданты, особенно в темной черешне, помогают бороться с воспалительными процессами в организме. "Черешня относительно низкокалорийная, около 50-60 килокалорий на 100 граммов, что делает ее отличным диетическим десертом или перекусом, но при соблюдении меры", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html
https://ria.ru/20241008/chereshnya-1955746422.html
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общество, московская область (подмосковье), зарема тен, россия, черешня, еда
Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Россия, Черешня, Еда
Врач назвала допустимую порцию черешни
Врач Тен: оптимальная доза черешни составляет 200-300 граммов в день
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оптимальная и безопасная доза черешни в день составляет 200-300 граммов, эту норму рекомендуется разделить на две-три порции в течение дня, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Для здоровых взрослых оптимальной и безопасной порцией считается 200-300 граммов черешни в день, это примерно 1,5-2 стакана без косточек. Начинайте с меньших порций по 50-100 граммов, особенно если вы раньше ели черешню редко или у вас чувствительный желудок. Следите за реакцией организма. Не ешьте всю дневную норму за один присест. Разделите на две-три порции в течение дня", - сказала Тен
.
Врач отметила, что для детей порция должна быть меньше – 50-100 граммов в день, в зависимости от возраста и индивидуальной переносимости.
Как рассказала терапевт, черешня является богатым источником витаминов и минералов. Витамин С в ее составе укрепляет иммунитет и защищает клетки от повреждений, способствует здоровью кожи. Калий в черешне является важным элементом для нормальной работы сердца, регулирует кровяное давление и поддерживает баланс жидкости.
«
"Антиоксиданты, такие как антоцианы и кверцетин, придают темным сортам (черешни – ред.) насыщенный цвет, борются со свободными радикалами, снижая риск хронических воспалений, болезней сердца и даже некоторых видов рака. Могут уменьшать мышечную боль после тренировок. Клетчатка, содержащаяся в черешне, улучшает пищеварение, способствует регулярному стулу, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови", - заявила Тен.
Врач отметила, что употребление черешни способствует снижению "плохого" холестерина, нормализации давления и укреплению сосудов за счет комбинации калия, антиоксидантов и клетчатки в ее составе. Так, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры, а антиоксиданты, особенно в темной черешне, помогают бороться с воспалительными процессами в организме.
"Черешня относительно низкокалорийная, около 50-60 килокалорий на 100 граммов, что делает ее отличным диетическим десертом или перекусом, но при соблюдении меры", - добавила собеседница.