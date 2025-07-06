https://ria.ru/20250706/briks-2027537669.html

Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество

Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество

Государства-участники БРИКС договорились по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро укреплять политическое и военное сотрудничество в рамках... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:27:00+03:00

2025-07-06T20:27:00+03:00

2025-07-06T20:27:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС договорились по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро укреплять политическое и военное сотрудничество в рамках расширенного состава организации, говорится в опубликованной декларации саммита. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. "Опираясь на 17 лет саммитов БРИКС, мы также обязуемся укреплять сотрудничество в расширенном БРИКС по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также укреплять наше стратегическое партнерство на благо наших народов посредством содействия миру, более представительному и справедливому международному порядку, обновленной и реформированной многосторонней системе, устойчивому развитию и инклюзивному росту", - сказано в тексте итогового документа. Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027537303.html

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в мире, рио-де-жанейро (город), россия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, брикс