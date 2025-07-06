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Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество - РИА Новости, 06.07.2025
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20:27 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027537669.html
Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество
Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество
Государства-участники БРИКС договорились по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро укреплять политическое и военное сотрудничество в рамках... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:27:00+03:00
2025-07-06T20:27:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС договорились по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро укреплять политическое и военное сотрудничество в рамках расширенного состава организации, говорится в опубликованной декларации саммита. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. "Опираясь на 17 лет саммитов БРИКС, мы также обязуемся укреплять сотрудничество в расширенном БРИКС по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также укреплять наше стратегическое партнерство на благо наших народов посредством содействия миру, более представительному и справедливому международному порядку, обновленной и реформированной многосторонней системе, устойчивому развитию и инклюзивному росту", - сказано в тексте итогового документа. Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.
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в мире, рио-де-жанейро (город), россия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Страны БРИКС договорились укреплять военное сотрудничество

Страны БРИКС договорились укреплять политическое и военное сотрудничество

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС договорились по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро укреплять политическое и военное сотрудничество в рамках расширенного состава организации, говорится в опубликованной декларации саммита.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
"Опираясь на 17 лет саммитов БРИКС, мы также обязуемся укреплять сотрудничество в расширенном БРИКС по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также укреплять наше стратегическое партнерство на благо наших народов посредством содействия миру, более представительному и справедливому международному порядку, обновленной и реформированной многосторонней системе, устойчивому развитию и инклюзивному росту", - сказано в тексте итогового документа.
Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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