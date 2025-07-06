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Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах - РИА Новости, 06.07.2025
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20:16 06.07.2025 (обновлено: 21:06 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027537303.html
Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах
Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах
Лидеры стран — участниц БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:16:00+03:00
2025-07-06T21:06:00+03:00
бразилия
воронежская область
брикс
в мире
курская область
брянская область
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран — участниц БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.&quot;Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей&quot;, — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.Теракты на железной дорогеВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, больше ста пострадали.Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в момент, когда по нему проходил грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога позднее уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны.
https://ria.ru/20250701/pomosch-2026471073.html
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бразилия, воронежская область, брикс, в мире, курская область, брянская область, россия, украина, обрушение моста на поезд в брянской области
Бразилия, Воронежская область, БРИКС, В мире, Курская область, Брянская область, Россия, Украина, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах

Лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на ж/д мосты в российских регионах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран — участниц БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.
«

"Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей", — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.

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Теракты на железной дороге

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, больше ста пострадали.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в момент, когда по нему проходил грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.
В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога позднее уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны.
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