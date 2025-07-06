Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах
Лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на ж/д мосты в российских регионах
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран — участниц БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.
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"Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей", — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
Теракты на железной дороге
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, больше ста пострадали.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в момент, когда по нему проходил грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.
В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога позднее уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны.