https://ria.ru/20250706/briks-2027537303.html

Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах

Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах - РИА Новости, 06.07.2025

Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах

Лидеры стран — участниц БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:16:00+03:00

2025-07-06T20:16:00+03:00

2025-07-06T21:06:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Лидеры стран — участниц БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях."Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей", — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.Теракты на железной дорогеВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, больше ста пострадали.Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в момент, когда по нему проходил грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога позднее уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны.

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