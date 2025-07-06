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Премьер Египта призвал БРИКС достичь прогресса в расчетах в нацвалютах
Премьер Египта призвал БРИКС достичь прогресса в расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 06.07.2025
Премьер Египта призвал БРИКС достичь прогресса в расчетах в нацвалютах
Страны БРИКС должны достичь прогресса в вопросе расчетов в национальных валютах, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:13:00+03:00
2025-07-06T20:13:00+03:00
2025-07-06T20:13:00+03:00
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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС должны достичь прогресса в вопросе расчетов в национальных валютах, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы должны достичь прогресса в финансовых расчетах в национальных валютах в соответствии с инициативой БРИКС о трансграничных расчетах и увеличить финансирование со стороны Нового банка развития в национальных валютах", - сказал Мадбули в ходе выступления на саммите БРИКС. Премьер Египта также отметил, что БРИКС должен эффективно работать над улучшением механизма международной задолженности, а также поддержать реформирование международной финансовой системы для удовлетворения потребностей и приоритетов развивающихся стран. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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египет, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров, брикс, новый банк развития, в мире
Египет, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Премьер Египта призвал БРИКС достичь прогресса в расчетах в нацвалютах
Мадбули: страны БРИКС должны достичь прогресса в вопросе расчетов в нацвалютах