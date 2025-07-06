https://ria.ru/20250706/briks-2027525327.html

Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС

Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС

Присоединение новых стран к БРИКС является доказательством того, что эта организация способна меняться в соответствии со временем, заявил премьер-министр Индии... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:46:00+03:00

2025-07-06T18:46:00+03:00

2025-07-06T18:46:00+03:00

в мире

индия

бразилия

египет

нарендра моди

брикс

оон

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027516012_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9e4416ead2a743dd294c2db7b031a24b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл - РИА Новости. Присоединение новых стран к БРИКС является доказательством того, что эта организация способна меняться в соответствии со временем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита лидеров БРИКС в Бразилии. "Расширение БРИКС, присоединение новых друзей является доказательством того, что БРИКС - это организация, которая способна меняться в соответствии со временем. Теперь нам придется проявить ту же силу воли для реформ в таких институтах, как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития", - сказал Моди. Он отметил, что две трети человечества не получили адекватного представительства в глобальных институтах, сформированных в XX веке. "Странам, которые вносят большой вклад в сегодняшнюю мировую экономику, не было предоставлено места за столом принятия решений. Это не только вопрос представительства, но и авторитета и эффективности… Эти институты не способны справиться с вызовами XXI века. Будь то продолжающиеся конфликты в разных частях света, пандемия, экономический кризис или новые возникающие проблемы в киберпространстве и космосе, у этих институтов нет решения", - подчеркнул премьер Индии. Моди особо отметил, что сегодня миру нужен новый многополярный и инклюзивный мировой порядок. "Это должно начаться с комплексных реформ в глобальных институтах. Реформы должны быть не просто символическими, но их реальное влияние также должно быть заметным. Должны быть изменения в структурах управления, праве голоса и руководящих должностях. Проблемы стран Глобального Юга должны стать приоритетными при разработке политики", - сказал он. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027518447.html

https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html

индия

бразилия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, бразилия, египет, нарендра моди, брикс, оон, всемирная торговая организация (вто)