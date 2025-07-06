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Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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18:46 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027525327.html
Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС
Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС
Присоединение новых стран к БРИКС является доказательством того, что эта организация способна меняться в соответствии со временем, заявил премьер-министр Индии... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:46:00+03:00
2025-07-06T18:46:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл - РИА Новости. Присоединение новых стран к БРИКС является доказательством того, что эта организация способна меняться в соответствии со временем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита лидеров БРИКС в Бразилии. "Расширение БРИКС, присоединение новых друзей является доказательством того, что БРИКС - это организация, которая способна меняться в соответствии со временем. Теперь нам придется проявить ту же силу воли для реформ в таких институтах, как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития", - сказал Моди. Он отметил, что две трети человечества не получили адекватного представительства в глобальных институтах, сформированных в XX веке. "Странам, которые вносят большой вклад в сегодняшнюю мировую экономику, не было предоставлено места за столом принятия решений. Это не только вопрос представительства, но и авторитета и эффективности… Эти институты не способны справиться с вызовами XXI века. Будь то продолжающиеся конфликты в разных частях света, пандемия, экономический кризис или новые возникающие проблемы в киберпространстве и космосе, у этих институтов нет решения", - подчеркнул премьер Индии. Моди особо отметил, что сегодня миру нужен новый многополярный и инклюзивный мировой порядок. "Это должно начаться с комплексных реформ в глобальных институтах. Реформы должны быть не просто символическими, но их реальное влияние также должно быть заметным. Должны быть изменения в структурах управления, праве голоса и руководящих должностях. Проблемы стран Глобального Юга должны стать приоритетными при разработке политики", - сказал он. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/briks-2027518447.html
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в мире, индия, бразилия, египет, нарендра моди, брикс, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Индия, Бразилия, Египет, Нарендра Моди, БРИКС, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС

Премьер Индии Моди: расширение БРИКС доказывает способность организации меняться

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл - РИА Новости. Присоединение новых стран к БРИКС является доказательством того, что эта организация способна меняться в соответствии со временем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита лидеров БРИКС в Бразилии.
"Расширение БРИКС, присоединение новых друзей является доказательством того, что БРИКС - это организация, которая способна меняться в соответствии со временем. Теперь нам придется проявить ту же силу воли для реформ в таких институтах, как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития", - сказал Моди.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин отметил потенциал стран БРИКС
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Он отметил, что две трети человечества не получили адекватного представительства в глобальных институтах, сформированных в XX веке.
"Странам, которые вносят большой вклад в сегодняшнюю мировую экономику, не было предоставлено места за столом принятия решений. Это не только вопрос представительства, но и авторитета и эффективности… Эти институты не способны справиться с вызовами XXI века. Будь то продолжающиеся конфликты в разных частях света, пандемия, экономический кризис или новые возникающие проблемы в киберпространстве и космосе, у этих институтов нет решения", - подчеркнул премьер Индии.
Моди особо отметил, что сегодня миру нужен новый многополярный и инклюзивный мировой порядок.
"Это должно начаться с комплексных реформ в глобальных институтах. Реформы должны быть не просто символическими, но их реальное влияние также должно быть заметным. Должны быть изменения в структурах управления, праве голоса и руководящих должностях. Проблемы стран Глобального Юга должны стать приоритетными при разработке политики", - сказал он.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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В миреИндияБразилияЕгипетНарендра МодиБРИКСООНВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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