Моди прокомментировал присоединение новых стран к БРИКС
Премьер Индии Моди: расширение БРИКС доказывает способность организации меняться
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл - РИА Новости. Присоединение новых стран к БРИКС является доказательством того, что эта организация способна меняться в соответствии со временем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита лидеров БРИКС в Бразилии.
"Расширение БРИКС, присоединение новых друзей является доказательством того, что БРИКС - это организация, которая способна меняться в соответствии со временем. Теперь нам придется проявить ту же силу воли для реформ в таких институтах, как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития", - сказал Моди.
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Он отметил, что две трети человечества не получили адекватного представительства в глобальных институтах, сформированных в XX веке.
"Странам, которые вносят большой вклад в сегодняшнюю мировую экономику, не было предоставлено места за столом принятия решений. Это не только вопрос представительства, но и авторитета и эффективности… Эти институты не способны справиться с вызовами XXI века. Будь то продолжающиеся конфликты в разных частях света, пандемия, экономический кризис или новые возникающие проблемы в киберпространстве и космосе, у этих институтов нет решения", - подчеркнул премьер Индии.
Моди особо отметил, что сегодня миру нужен новый многополярный и инклюзивный мировой порядок.
"Это должно начаться с комплексных реформ в глобальных институтах. Реформы должны быть не просто символическими, но их реальное влияние также должно быть заметным. Должны быть изменения в структурах управления, праве голоса и руководящих должностях. Проблемы стран Глобального Юга должны стать приоритетными при разработке политики", - сказал он.