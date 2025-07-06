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Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС
Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл на открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, где он возглавляет китайскую делегацию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:04:00+03:00
2025-07-06T17:04:00+03:00
2025-07-06T17:04:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл на открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, где он возглавляет китайскую делегацию, передает корреспондент РИА Новости. На площадке Музея современного искусства Рио-де-Жанейро, принимающего саммит, гостя из КНР встретил президент Бразилии Луис Инаусиу Лула да Силва. Ранее на площадку прибыла российская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как сообщали в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трем направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027509583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город), китай, бразилия, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Китай, Бразилия, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС
Глава делегации КНР премьер Госсовета Ли Цян прибыл на саммит БРИКС