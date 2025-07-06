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Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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17:04 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027512961.html
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС
Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл на открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, где он возглавляет китайскую делегацию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:04:00+03:00
2025-07-06T17:04:00+03:00
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рио-де-жанейро (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл на открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, где он возглавляет китайскую делегацию, передает корреспондент РИА Новости. На площадке Музея современного искусства Рио-де-Жанейро, принимающего саммит, гостя из КНР встретил президент Бразилии Луис Инаусиу Лула да Силва. Ранее на площадку прибыла российская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как сообщали в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трем направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027509583.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), китай, бразилия, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Китай, Бразилия, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Премьер Госсовета КНР прибыл на саммит БРИКС

Глава делегации КНР премьер Госсовета Ли Цян прибыл на саммит БРИКС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл на открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, где он возглавляет китайскую делегацию, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке Музея современного искусства Рио-де-Жанейро, принимающего саммит, гостя из КНР встретил президент Бразилии Луис Инаусиу Лула да Силва.
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Ранее на площадку прибыла российская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Как сообщали в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трем направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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