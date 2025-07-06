https://ria.ru/20250706/briks-2027502779.html
Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:10:00+03:00
2025-07-06T16:10:00+03:00
2025-07-06T16:21:00+03:00
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сергей лавров
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – 6 июл, РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости.Министр прошел по красной ковровой дорожке в Музей современного искусства, где проходят основные мероприятия саммита. Его приветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который встречает глав делегаций. Лавров коротко пообщался с президентом.Перед началом первой сессии состоится церемония фотографирования глав делегаций саммита.Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трем направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/briks-2027494469.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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Прибытие Лаврова на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-06T16:10
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PT0M19S
РИА Новости
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рио-де-жанейро (город), брикс, в мире, бразилия, россия, египет, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, владимир путин
Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, В мире, Бразилия, Россия, Египет, Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лавров прибыл на площадку проходящего 6-7 июля в Рио-де-Жанейро саммита БРИКС