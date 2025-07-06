https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

Группа БРИКС

Группа БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Группа БРИКС

БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:27:00+03:00

2025-07-06T00:27:00+03:00

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БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в феврале 2011 года группа стала носить название БРИКС (BRICS). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС.С 1 января 2025 года странами – партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. С 17 января Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера. В настоящее время страны БРИКС занимают примерно 36% земной суши и представляют 48,5% мирового населения. Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран – членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%.По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта – ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее. В 2025 году, по прогнозам МВФ, доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 41%. Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами. Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности. В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР), в 2019 году в столице Бразилии. В 2020, 2021 и 2022 годах саммиты БРИКС проходили в формате видеоконференции под председательством России, Индии и Китая соответственно. В 2023 году саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР). Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные проекты и проекты, нацеленные на устойчивое развитие стран – членов БРИКС (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов). В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса. В настоящее время по линии НБР одобрено 120 проектов на общую сумму 39 миллиардов долларов. В 2018 году состоялось открытие Африканского регионального центра НБР в ЮАР; в 2019, 2020 и 2022 годах аналогичные структуры были учреждены в Бразилии, России и Индии.В соответствии с решением лидеров стран БРИКС НБР приступил к расширению состава акционеров. Новыми членами Банка стали Бангладеш (2021), ОАЭ (2021), Египет (2023) и Алжир (2025). По завершении внутригосударственных процедур членство в Банке оформит Уругвай.За последнее десятилетие БРИКС превратился в многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон.Входящие в объединение государства являются влиятельными участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству), МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), Афросоюз, САДК (Сообщество развития Юга Африки) и др.).Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом.Ежегодно проходит более сотни встреч, из которых порядка 20 – министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В целях координации текущей работы объединения функционирует институт национальных шерп/су-шерп. В 2024 году в БРИКС председательствовала Россия.XVI саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Это был первый саммит после расширения БРИКС. В работе саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. По итогам саммита была принята итоговая декларация "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Документ состоит из 134 пунктов. Ключевыми темами декларации стали сбалансированный многополярный миропорядок, совершенствование системы глобального управления, критика односторонних принудительных мер и усиленное внимание к вопросам безопасности и расширению экономического сотрудничества стран БРИКС, включая культурные связи.В частности, страны БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и безъядерной зоны на Ближнем Востоке; выразили обеспокоенность эскалацией в этом регионе, осудили атаку Израиля на посольство Ирана и подрыв пейджеров в Ливане, призвали Израиль прекратить агрессивные действия; подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки; высказали единую позицию по поводу конфликта на Украине, заявили о необходимости действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, поддержали "предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии"; выступили за предотвращение размещения оружия в космосе. Кроме того, в декларации были выдвинуты новые идеи, касающиеся укрепления взаимодействия в сфере финансов: поддержка инициативы Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС в создании инфраструктуры для расчетов в национальных валютах, независимой трансграничной расчетно-депозитарной системы BRICS Clear, зерновой торговой площадки, а также трансформировании Нового банка развития в многосторонний банк развития для государств с формирующимся рынком.В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.Девиз бразильского председательства "Укрепление глобального сотрудничества стран Юга для более инклюзивного и устойчивого управления". XVII саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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