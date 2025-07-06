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Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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23:48 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/brazilija-2027554456.html
Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС
Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС
Прокладывание подводных кабелей между государствами БРИКС укрепило бы безопасность и суверенитет при обмене данными, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:48:00+03:00
2025-07-06T23:48:00+03:00
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рио-де-жанейро (город)
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луис инасиу лула да силва
брикс
саммит брикс в бразилии
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Прокладывание подводных кабелей между государствами БРИКС укрепило бы безопасность и суверенитет при обмене данными, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Провести исследование возможности прокладывания подводных кабелей, связывающих напрямую страны БРИКС, которые увеличили бы скорость, безопасность и суверенитет при обмене данными", - сказал он, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/briks-2027553904.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, египет, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс в бразилии
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Египет, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии
Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС

Глава Бразилии: подводные кабели между странами БРИКС укрепили бы их суверенитет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Прокладывание подводных кабелей между государствами БРИКС укрепило бы безопасность и суверенитет при обмене данными, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Провести исследование возможности прокладывания подводных кабелей, связывающих напрямую страны БРИКС, которые увеличили бы скорость, безопасность и суверенитет при обмене данными", - сказал он, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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