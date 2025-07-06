https://ria.ru/20250706/brazilija-2027554456.html

Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС

Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Бразилия предложила прокладывать подводные кабели между странами БРИКС

Прокладывание подводных кабелей между государствами БРИКС укрепило бы безопасность и суверенитет при обмене данными, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:48:00+03:00

2025-07-06T23:48:00+03:00

2025-07-06T23:48:00+03:00

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рио-де-жанейро (город)

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луис инасиу лула да силва

брикс

саммит брикс в бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Прокладывание подводных кабелей между государствами БРИКС укрепило бы безопасность и суверенитет при обмене данными, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Провести исследование возможности прокладывания подводных кабелей, связывающих напрямую страны БРИКС, которые увеличили бы скорость, безопасность и суверенитет при обмене данными", - сказал он, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027553904.html

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Дарья Буймова

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