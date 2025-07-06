https://ria.ru/20250706/blestyaschie-2027430356.html

Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево

Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2025

Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево

Участницы группы "Блестящие" застряли в столичном аэропорту Шереметьево из-за транспортного коллапса, пишет Telegram-канал Baza. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:14:00+03:00

2025-07-06T00:14:00+03:00

2025-07-06T11:01:00+03:00

шоубиз

москва

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Участницы группы "Блестящие" застряли в столичном аэропорту Шереметьево из-за транспортного коллапса, пишет Telegram-канал Baza."Девушки прилетели в Москву рейсом "Аэрофлота" из Тюмени и стали жертвами авиатранспортного коллапса. По предварительным данным, через Тюмень певицы возвращались из Кургана, где у них было выступление на частном мероприятии. В итоге артистки несколько часов сидят в самолете в аэропорту (как и все остальные пассажиры)", — указано в публикации.Кроме того, одна из участниц группы, Ксения Новикова, заявила, что на протяжении трех часов их обещали вскоре выпустить, но ситуация никак не менялась. По словам артистки, некоторым людям становилось плохо в салоне самолета.Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 были задержаны более чем на два часа. Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

https://ria.ru/20250705/aeroport-2027428180.html

https://ria.ru/20250705/sheremetevo-2027418317.html

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москва, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)