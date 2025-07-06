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Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2025
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00:14 06.07.2025 (обновлено: 11:01 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/blestyaschie-2027430356.html
Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево
Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2025
Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево
Участницы группы "Блестящие" застряли в столичном аэропорту Шереметьево из-за транспортного коллапса, пишет Telegram-канал Baza. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:14:00+03:00
2025-07-06T11:01:00+03:00
шоубиз
москва
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Участницы группы "Блестящие" застряли в столичном аэропорту Шереметьево из-за транспортного коллапса, пишет Telegram-канал Baza."Девушки прилетели в Москву рейсом "Аэрофлота" из Тюмени и стали жертвами авиатранспортного коллапса. По предварительным данным, через Тюмень певицы возвращались из Кургана, где у них было выступление на частном мероприятии. В итоге артистки несколько часов сидят в самолете в аэропорту (как и все остальные пассажиры)", — указано в публикации.Кроме того, одна из участниц группы, Ксения Новикова, заявила, что на протяжении трех часов их обещали вскоре выпустить, но ситуация никак не менялась. По словам артистки, некоторым людям становилось плохо в салоне самолета.Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 были задержаны более чем на два часа. Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
https://ria.ru/20250705/aeroport-2027428180.html
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москва, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шоубиз, Москва, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево

Baza: группа "Блестящие" застряла в Шереметьево на три часа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастницы группы "Блестящие"
Участницы группы Блестящие - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участницы группы "Блестящие". Архивное фото
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Участницы группы "Блестящие" застряли в столичном аэропорту Шереметьево из-за транспортного коллапса, пишет Telegram-канал Baza.
"Девушки прилетели в Москву рейсом "Аэрофлота" из Тюмени и стали жертвами авиатранспортного коллапса. По предварительным данным, через Тюмень певицы возвращались из Кургана, где у них было выступление на частном мероприятии. В итоге артистки несколько часов сидят в самолете в аэропорту (как и все остальные пассажиры)", — указано в публикации.
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Кроме того, одна из участниц группы, Ксения Новикова, заявила, что на протяжении трех часов их обещали вскоре выпустить, но ситуация никак не менялась. По словам артистки, некоторым людям становилось плохо в салоне самолета.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 были задержаны более чем на два часа. Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.
Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
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ШоубизМоскваШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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