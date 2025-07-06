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Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили
Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили - РИА Новости, 06.07.2025
Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили
Железнодорожные билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:34:00+03:00
2025-07-06T13:34:00+03:00
2025-07-06T14:02:00+03:00
санкт-петербург
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
домодедово (аэропорт)
пулково (аэропорт)
жуковский
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Железнодорожные билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале."Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тысячи рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются", — говорится в публикации.Отмечается, что причиной стали временные ограничения, введенные 5 июля в Пулково, Домодедово, Жуковском, а также Шереметьево.По данным Минтранса, в Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс, 158 — отменили, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно.
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санкт-петербург, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), жуковский, общество
Санкт-Петербург, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Домодедово (аэропорт), Пулково (аэропорт), Жуковский, Общество
Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили
АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили