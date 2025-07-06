https://ria.ru/20250706/bilety-2027481380.html

Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили

Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили - РИА Новости, 06.07.2025

Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили

Железнодорожные билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:34:00+03:00

2025-07-06T13:34:00+03:00

2025-07-06T14:02:00+03:00

санкт-петербург

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

жуковский

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Железнодорожные билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале."Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тысячи рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются", — говорится в публикации.Отмечается, что причиной стали временные ограничения, введенные 5 июля в Пулково, Домодедово, Жуковском, а также Шереметьево.По данным Минтранса, в Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс, 158 — отменили, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно.

https://ria.ru/20250704/gosduma-2027078415.html

санкт-петербург

москва

жуковский

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санкт-петербург, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), жуковский, общество