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Глава ААНИИ призвал не ждать апокалипсиса от таяния крупнейшего айсберга
Глава ААНИИ призвал не ждать апокалипсиса от таяния крупнейшего айсберга - РИА Новости, 06.07.2025
Глава ААНИИ призвал не ждать апокалипсиса от таяния крупнейшего айсберга
Таяние крупнейшего в мире айсберга А23а не повлияет на уровень мирового океана, при этом разрушение ледника в Антарктиде будет продолжаться, заявил в интервью... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:04:00+03:00
2025-07-06T04:04:00+03:00
2025-07-06T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Таяние крупнейшего в мире айсберга А23а не повлияет на уровень мирового океана, при этом разрушение ледника в Антарктиде будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. "Разгрузка ледника Антарктиды, при котором лед попадает в океан, идёт и будет продолжаться. Конкретно этот айсберг вряд ли какое-то огромное имеет значение для уровня мирового океана. Хотя его площадь здесь кажется какой-то неимоверной, она чуть ли не в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга и сопоставима с площадью Москвы, но с точки зрения Антарктики, это, конечно, минимальные значения. Апокалипсиса он точно никакого не вызовет", - сказал Макаров. Айсберг А23а, по размерам почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербурга, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
https://ria.ru/20250304/aysberg-2003074148.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, санкт-петербург, москва, александр макаров, в мире
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Глава ААНИИ призвал не ждать апокалипсиса от таяния крупнейшего айсберга
Директор ААНИИ: разрушение айсберга А23а не повлияет на уровень мирового океана