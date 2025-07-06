https://ria.ru/20250706/aeroport-2027546818.html
В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания
В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания - РИА Новости, 06.07.2025
В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания
"Шереметьево" предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания на фоне ограничений воздушного пространства, сообщили в пресс-службе московской РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:02:00+03:00
2025-07-06T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания на фоне ограничений воздушного пространства, сообщили в пресс-службе московской авиагавани. "Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилёт большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено", - сообщили в "Шереметьево". Отмечается, что аэропорт работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана. В связи с временным закрытием "Пулково" "Шереметьево" принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию из-за вводимых ранее ограничений в целях безопасности, говорится в сообщении столичной воздушной гавани.
https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html
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Шереметьево (аэропорт), Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Безопасность, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания
Шереметьево предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания