https://ria.ru/20250706/aeroport-2027546818.html

В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания

В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания - РИА Новости, 06.07.2025

В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания

"Шереметьево" предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания на фоне ограничений воздушного пространства, сообщили в пресс-службе московской РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:02:00+03:00

2025-07-06T22:02:00+03:00

2025-07-06T22:02:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

россия

общество

туризм

новости - туризм

безопасность

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_8259bc50ba5189559d2c5563c1a1fe8a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания на фоне ограничений воздушного пространства, сообщили в пресс-службе московской авиагавани. "Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилёт большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено", - сообщили в "Шереметьево". Отмечается, что аэропорт работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана. В связи с временным закрытием "Пулково" "Шереметьево" принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию из-за вводимых ранее ограничений в целях безопасности, говорится в сообщении столичной воздушной гавани.

https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), россия, общество, туризм, новости - туризм, безопасность, москва, московская область (подмосковье)