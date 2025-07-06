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В аэропорту Пулково отменили 90 рейсов

В аэропорту Пулково отменили 90 рейсов - РИА Новости, 06.07.2025

В аэропорту Пулково отменили 90 рейсов

Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" на 18.00 мск работает с ограничениями, отменено на прилет-вылет 90 рейсов, 37 рейсов на вылет остаются задержанными свыше... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" на 18.00 мск работает с ограничениями, отменено на прилет-вылет 90 рейсов, 37 рейсов на вылет остаются задержанными свыше двух часов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Пулково" на 18.00 мск работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания. Для недопущения скопления пассажиров в "чистую зону" временно ограничен доступ пассажиров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство отметило, что между Санкт-Петербургом и Москвой развито железнодорожное сообщение. Билеты есть в обоих направлениях: как на поезда дальнего следования, так и на "Сапсаны". "В общей сложности на 6-8 июля более 8 тысяч мест в вагонах разных категорий. При необходимости железнодорожники будут добавлять дополнительные вагоны", - подчеркнула Росавиация.

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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, туризм, новости - туризм, безопасность