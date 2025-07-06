https://ria.ru/20250706/aeroport-2027529970.html

Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации

Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации - РИА Новости, 06.07.2025

Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации

Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:13:00+03:00

2025-07-06T19:13:00+03:00

2025-07-06T19:27:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

иваново

калуга

пулково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает Росавиация."Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли. Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов:️ Иваново (Южный);️ Калуга (Грабцево);️ Псков;️ Санкт-Петербург (Пулково);️ Тамбов (Донское)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Росавиация уточнила, что ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. Подчеркивается, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

https://ria.ru/20250706/sheremetevo-2027443474.html

россия

иваново

калуга

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, иваново, калуга, пулково (аэропорт), происшествия