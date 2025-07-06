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Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации - РИА Новости, 06.07.2025
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19:13 06.07.2025 (обновлено: 19:27 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027529970.html
Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации
Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации - РИА Новости, 06.07.2025
Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации
Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:13:00+03:00
2025-07-06T19:27:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
иваново
калуга
пулково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает Росавиация."Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли. Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов:️ Иваново (Южный);️ Калуга (Грабцево);️ Псков;️ Санкт-Петербург (Пулково);️ Тамбов (Донское)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Росавиация уточнила, что ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. Подчеркивается, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
https://ria.ru/20250706/sheremetevo-2027443474.html
россия
иваново
калуга
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, иваново, калуга, пулково (аэропорт), происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Иваново, Калуга, Пулково (аэропорт), Происшествия
Пять аэропортов временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации

Росавиация: пять российских аэропортов временно не обслуживают рейсы

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает Росавиация.
"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли. Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов:️ Иваново (Южный);️ Калуга (Грабцево);️ Псков;️ Санкт-Петербург (Пулково);️ Тамбов (Донское)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Росавиация уточнила, что ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. Подчеркивается, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияИвановоКалугаПулково (аэропорт)Происшествия
 
 
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