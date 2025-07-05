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Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ - РИА Новости, 05.07.2025
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20:29 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zyuganov-2027411531.html
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ - РИА Новости, 05.07.2025
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:29:00+03:00
2025-07-05T20:29:00+03:00
политика
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.
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политика, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, россия
Политика, Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ, Россия
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Съезд КПРФ переизбрал Зюганова председателем ЦК партии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.
Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Биография Геннадия Зюганова
26 июня 2024, 04:29
 
ПолитикаГеннадий ЗюгановКПРФГосдума РФРоссия
 
 
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