https://ria.ru/20250705/zyuganov-2027411531.html

Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ - РИА Новости, 05.07.2025

Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:29:00+03:00

2025-07-05T20:29:00+03:00

2025-07-05T20:29:00+03:00

политика

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.

https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955146541.html

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политика, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, россия