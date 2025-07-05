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Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ - РИА Новости, 05.07.2025
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:29:00+03:00
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.
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Политика, Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ, Россия
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ
Съезд КПРФ переизбрал Зюганова председателем ЦК партии