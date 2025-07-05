https://ria.ru/20250705/zoopark-2027336264.html

Два детеныша уссурийской харзы появились на свет в Московском зоопарке

Два детеныша уссурийской харзы появились на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 05.07.2025

Два детеныша уссурийской харзы появились на свет в Московском зоопарке

Два детеныша редкой уссурийской харзы (млекопитающие семейства куньих - ред.) появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:06:00+03:00

2025-07-05T07:06:00+03:00

2025-07-05T07:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два детеныша редкой уссурийской харзы (млекопитающие семейства куньих - ред.) появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Шестого апреля в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет два детеныша уссурийской харзы. Родителями стали опытные родители: 10-летний самец Мартин и шестилетняя самочка Эльза. Двое детенышей оказались самками. Пользуясь возможностью, зоологи изучают развитие малышей, ведь в природе получить такие данные невозможно. К тому же во время обследования специалисты анализируют состояние здоровья харзят", - рассказала Акулова. Она отметила, что вольер самки с детенышами находится в уединенном уголке центра воспроизводства. Сотрудники стараются по минимуму заглядывать в их домик, чтобы лишний раз не подвергать их стрессу. Поэтому пока вольер детенышей харз находится не на экспозиции, его не могут видеть посетители. "Сейчас харзятам уже почти три месяца, и недавно они стали выходить из домика. Однако увидеть их можно только в вечернее и ночное время. При приближении посторонних бдительная мама затаскивает малышей обратно в убежище", - добавила гендиректор зоосада. Акулова пояснила, что сейчас новорожденные самочки питаются материнским молоком. Примерно в шестимесячном возрасте они начнут пробовать "взрослую" пищу, которую их мама будет предварительно разделывать. В зоопарке в рацион харз входят мясо (крысы, сырая курятина), яйца, разнообразные плоды. Как настоящие сладкоежки, они с удовольствием поедают виноград и сладкие груши, сухофрукты и орехи, особенно если их смазать медом. Наевшись, харза делает запасы, пряча кусочки еды по всему вольеру. "Уссурийская харза – лесной хищник, обладатель самой яркой окраски среди представителей семейства куньих. В России харза находится на северной границе распространения, поэтому редка и внесена в приложение к Красной книге РФ и Красные книги Амурской области и Еврейской автономной области. Харза также взята под охрану и в некоторых других странах – Мьянме, Таиланде, Малайзии", - рассказала Акулова.

https://ria.ru/20250704/vostok-2027089100.html

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россия, амурская область, еврейская автономная область, светлана акулова, московский зоопарк