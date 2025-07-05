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Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году
Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году - РИА Новости, 05.07.2025
Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году
Длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале, марте, мае и июне, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале, марте, мае и июне, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости.Новогодние праздники следующего года продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января:По три дня отдыха предстоит россиянам на:Майские праздники будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая на День весны и труда и с 9 по 11 мая на День Победы.Рабочая неделя с 2 по 8 ноября будет разделена праздничным выходным днем 4 ноября в честь Дня народного единства, который выпадает на среду.
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общество, россия, производственный календарь
Общество, Россия, Производственный календарь
Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году
Длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале-марте и мае
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале, марте, мае и июне, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Новогодние праздники следующего года продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января:
- выходной день перенесли с 3 на 9 января, чтобы сделать отдых непрерывным;
- выходной праздничный день с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря 2026-го.
По три дня отдыха предстоит россиянам на:
- День защитника Отечества с 21 по 23 февраля;
- Международный женский день с 7 по 9 марта;
- День России с 12 по 14 июня.
Майские праздники будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая на День весны и труда и с 9 по 11 мая на День Победы.
Рабочая неделя с 2 по 8 ноября будет разделена праздничным выходным днем 4 ноября в честь Дня народного единства, который выпадает на среду.