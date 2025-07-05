https://ria.ru/20250705/vykhodnye-2027329910.html

Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году

Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году - РИА Новости, 05.07.2025

Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году

Длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале, марте, мае и июне, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Длинные выходные в 2026 году будут в январе, феврале, марте, мае и июне, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости.Новогодние праздники следующего года продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января:По три дня отдыха предстоит россиянам на:Майские праздники будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая на День весны и труда и с 9 по 11 мая на День Победы.Рабочая неделя с 2 по 8 ноября будет разделена праздничным выходным днем 4 ноября в честь Дня народного единства, который выпадает на среду.

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