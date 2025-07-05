https://ria.ru/20250705/vsu-2027351228.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 05.07.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 141 беспилотником, пострадали 13 мирных жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:02:00+03:00

2025-07-05T11:02:00+03:00

2025-07-05T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 141 беспилотником, пострадали 13 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 4 июля. Атакам подверглись 43 населенных пункта. Было выпущено 104 снаряда и сбиты 72 дрона. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 6 частных домовладений, объект связи, четыре предприятия, сельхозтехника, социальный объект и 7 транспортных средств. "В Белгородском районе… совершены атаки 9 БПЛА. За прошедшие сутки ранены 9 мирных жителей… В Шебекинском муниципальном округе… совершены атаки 39 БПЛА, из которых 33 подавлены и сбиты. В городе Шебекино беспилотник атаковал гражданское предприятие. По уточнённой информации, ранены три человека", - написал Гладков. По словам губернатора, в Борисовском районе село Беленькое атаковано тремя дронами. В Валуйском округе по городу Валуйки и трем селам нанесены удары 14 БПЛА, при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. В Волоконовском районе четыре села подверглись атакам 15 БПЛА. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Новооскольским округами и Вейделевским, Красногвардейским, Ровеньским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 22 беспилотника. "В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 37 боеприпасов, и атакам 13 БПЛА… В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 67 боеприпасов, и атакам 26 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250705/vsu-2027333782.html

шебекино

белгородская область

белгородский район

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шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия