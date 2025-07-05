Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
ВСУ атаковали более 140 дронами Белгородскую область за сутки, 13 человек ранены
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 141 беспилотником, пострадали 13 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 4 июля. Атакам подверглись 43 населенных пункта. Было выпущено 104 снаряда и сбиты 72 дрона. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 6 частных домовладений, объект связи, четыре предприятия, сельхозтехника, социальный объект и 7 транспортных средств.
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"В Белгородском районе… совершены атаки 9 БПЛА. За прошедшие сутки ранены 9 мирных жителей… В Шебекинском муниципальном округе… совершены атаки 39 БПЛА, из которых 33 подавлены и сбиты. В городе Шебекино беспилотник атаковал гражданское предприятие. По уточнённой информации, ранены три человека", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Борисовском районе село Беленькое атаковано тремя дронами. В Валуйском округе по городу Валуйки и трем селам нанесены удары 14 БПЛА, при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. В Волоконовском районе четыре села подверглись атакам 15 БПЛА. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Новооскольским округами и Вейделевским, Красногвардейским, Ровеньским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 22 беспилотника.
"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 37 боеприпасов, и атакам 13 БПЛА… В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 67 боеприпасов, и атакам 26 БПЛА", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.