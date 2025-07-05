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Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны

Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.07.2025

Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне нужно помнить и о просчетах, допущенных в РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:16:00+03:00

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2025-07-05T16:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

александр лукашенко

традиционные ценности

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне нужно помнить и о просчетах, допущенных в начале войны, и быть готовыми защитить страну. В субботу белорусский лидер выступил на открытии музея Славы Могилевщины. "Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы "прошлепали" начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По словам президента Белоруссии, это случилось не потому, что советские воины были хуже немецких. "Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Мы умиротворяли фашистов: "Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее", - сказал Лукашенко. Глава государства сказал, что из этих уроков прошлого нужно делать выводы и всегда быть готовыми защитить страну. "Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите. Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html

https://ria.ru/20250610/rvio-2021907626.html

https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, традиционные ценности, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)