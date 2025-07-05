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Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны
Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.07.2025
Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне нужно помнить и о просчетах, допущенных в РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:16:00+03:00
2025-07-05T16:16:00+03:00
2025-07-05T16:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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белоруссия
александр лукашенко
традиционные ценности
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне нужно помнить и о просчетах, допущенных в начале войны, и быть готовыми защитить страну. В субботу белорусский лидер выступил на открытии музея Славы Могилевщины. "Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы "прошлепали" начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По словам президента Белоруссии, это случилось не потому, что советские воины были хуже немецких. "Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Мы умиротворяли фашистов: "Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее", - сказал Лукашенко. Глава государства сказал, что из этих уроков прошлого нужно делать выводы и всегда быть готовыми защитить страну. "Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите. Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html
https://ria.ru/20250610/rvio-2021907626.html
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, традиционные ценности, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, традиционные ценности, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны
Лукашенко призвал делать выводы из уроков прошлого и готовиться защитить страну
МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне нужно помнить и о просчетах, допущенных в начале войны, и быть готовыми защитить страну.
В субботу белорусский лидер выступил на открытии музея Славы Могилевщины.
"Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы "прошлепали" начало войны. Как Беларусь
просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией", - приводит слова Лукашенко
его пресс-служба.
По словам президента Белоруссии, это случилось не потому, что советские воины были хуже немецких.
"Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Мы умиротворяли фашистов: "Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее", - сказал Лукашенко.
Глава государства сказал, что из этих уроков прошлого нужно делать выводы и всегда быть готовыми защитить страну.
"Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите. Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была", - подчеркнул Лукашенко.