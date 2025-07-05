https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения - РИА Новости, 05.07.2025
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
Наводнения в Санкт-Петербурге происходят, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы и "блокирует" ее сток, до появления дамбы это приводило к... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:32:00+03:00
2025-07-05T00:32:00+03:00
2025-07-05T05:53:00+03:00
санкт-петербург
балтийское море
нева (река)
роман вильфанд
александр пушкин
гидрометцентр
угроза наводнения в петербурге (2025)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наводнения в Санкт-Петербурге происходят, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы и "блокирует" ее сток, до появления дамбы это приводило к повышению уровня воды в реке, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. В июле такое случается второй раз за всю историю метеонаблюдений в городе. "Наводнение происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Прошли интенсивные осадки, и усиливался ветер, который имел направление западное-юго-западное, а это именно тот ветер, который гонит волну из моря в устье Невы", — сказал Вильфанд. Он отметил, что до появления дамбы в Санкт-Петербурге при такой ситуации происходило "запирание" Невы. "Естественный сток прекращается, потому что обычно вода идет из русла в Балтийское море, а тут наоборот, ветер противоположный, и он гонит волну с моря. Тогда поднимается очень сильно уровень воды в реке, потому что ей некуда стекать", — пояснил метеоролог. За всю свою историю Санкт-Петербург страдал от наводнений более 300 раз. Крупнейшее в истории города наводнение произошло 19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 года. Тогда Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы оказались под водой, достигавшей высоты человеческого роста, а Невский проспект стал бурным потоком. Трагедия унесла жизни нескольких сотен человек, и была описана в поэме Александра Пушкина "Медный всадник" (1833). Защитить город от наводнений удалось лишь в 2011 году, когда был достроен комплекс защитных сооружений, начатый еще в 1980-е годы.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027316845.html
https://ria.ru/20250704/shtorm-2027263415.html
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санкт-петербург, балтийское море, нева (река), роман вильфанд, александр пушкин, гидрометцентр, угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Балтийское море, Нева (река), Роман Вильфанд, Александр Пушкин, Гидрометцентр, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
Вильфанд: наводнения в Петербурге происходят из-за блокирования стока Невы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наводнения в Санкт-Петербурге происходят, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы и "блокирует" ее сток, до появления дамбы это приводило к повышению уровня воды в реке, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. В июле такое случается второй раз за всю историю метеонаблюдений в городе.
«
"Наводнение происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Прошли интенсивные осадки, и усиливался ветер, который имел направление западное-юго-западное, а это именно тот ветер, который гонит волну из моря в устье Невы", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что до появления дамбы в Санкт-Петербурге при такой ситуации происходило "запирание" Невы.
"Естественный сток прекращается, потому что обычно вода идет из русла в Балтийское море, а тут наоборот, ветер противоположный, и он гонит волну с моря. Тогда поднимается очень сильно уровень воды в реке, потому что ей некуда стекать", — пояснил метеоролог.
За всю свою историю Санкт-Петербург страдал от наводнений более 300 раз. Крупнейшее в истории города наводнение произошло 19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 года. Тогда Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы оказались под водой, достигавшей высоты человеческого роста, а Невский проспект стал бурным потоком. Трагедия унесла жизни нескольких сотен человек, и была описана в поэме Александра Пушкина "Медный всадник" (1833).
Защитить город от наводнений удалось лишь в 2011 году, когда был достроен комплекс защитных сооружений, начатый еще в 1980-е годы.