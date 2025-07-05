https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения

Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения - РИА Новости, 05.07.2025

Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения

Наводнения в Санкт-Петербурге происходят, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы и "блокирует" ее сток, до появления дамбы это приводило к... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T00:32:00+03:00

2025-07-05T00:32:00+03:00

2025-07-05T05:53:00+03:00

санкт-петербург

балтийское море

нева (река)

роман вильфанд

александр пушкин

гидрометцентр

угроза наводнения в петербурге (2025)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027277611_0:34:2976:1708_1920x0_80_0_0_e28067b1350b4ea0a0ac9a5fb4909f2f.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наводнения в Санкт-Петербурге происходят, когда непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы и "блокирует" ее сток, до появления дамбы это приводило к повышению уровня воды в реке, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. В июле такое случается второй раз за всю историю метеонаблюдений в городе. "Наводнение происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Прошли интенсивные осадки, и усиливался ветер, который имел направление западное-юго-западное, а это именно тот ветер, который гонит волну из моря в устье Невы", — сказал Вильфанд. Он отметил, что до появления дамбы в Санкт-Петербурге при такой ситуации происходило "запирание" Невы. "Естественный сток прекращается, потому что обычно вода идет из русла в Балтийское море, а тут наоборот, ветер противоположный, и он гонит волну с моря. Тогда поднимается очень сильно уровень воды в реке, потому что ей некуда стекать", — пояснил метеоролог. За всю свою историю Санкт-Петербург страдал от наводнений более 300 раз. Крупнейшее в истории города наводнение произошло 19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 года. Тогда Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы оказались под водой, достигавшей высоты человеческого роста, а Невский проспект стал бурным потоком. Трагедия унесла жизни нескольких сотен человек, и была описана в поэме Александра Пушкина "Медный всадник" (1833). Защитить город от наводнений удалось лишь в 2011 году, когда был достроен комплекс защитных сооружений, начатый еще в 1980-е годы.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027316845.html

https://ria.ru/20250704/shtorm-2027263415.html

санкт-петербург

балтийское море

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, балтийское море, нева (река), роман вильфанд, александр пушкин, гидрометцентр, угроза наводнения в петербурге (2025)