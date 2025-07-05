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Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 05.07.2025 (обновлено: 15:05 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html
Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ
Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025
Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ
Командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства, такая ситуация приводит к массовому... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:46:00+03:00
2025-07-05T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
анна скороход
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства, такая ситуация приводит к массовому самовольному оставлению части (СОЧ) военными, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее данным, в последнее время в украинских войсках широко распространена схема, при которой командиры оформляют "боевые" выплаты на тех, кто не участвовал в боевых действиях, а затем забирают эти деньги себе. "Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку (сто тысяч гривен, или 2,4 тысячи долларов. — Прим. ред.), потом эти деньги забирают. Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с ребят вымогают", — заявила Скороход в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По ее мнению, это одна из причин, почему люди уходят в СОЧ. "Когда некуда обращаться, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и взводами, группами уходят в СОЧ, потому что они не будут этого терпеть", — резюмировала Скороход. Издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек. Владимир Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994797873.html
https://ria.ru/20250702/vsu-2026831691.html
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015462465.html
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украина, анна скороход, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Украина, Анна Скороход, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua
Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ

Скороход: украинские военные массово оставляют части из-за коррупции с выплатами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства, такая ситуация приводит к массовому самовольному оставлению части (СОЧ) военными, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
По ее данным, в последнее время в украинских войсках широко распространена схема, при которой командиры оформляют "боевые" выплаты на тех, кто не участвовал в боевых действиях, а затем забирают эти деньги себе.
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"Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку (сто тысяч гривен, или 2,4 тысячи долларов. — Прим. ред.), потом эти деньги забирают. Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с ребят вымогают", — заявила Скороход в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
По ее мнению, это одна из причин, почему люди уходят в СОЧ. "Когда некуда обращаться, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и взводами, группами уходят в СОЧ, потому что они не будут этого терпеть", — резюмировала Скороход.
Издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч.
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Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
Владимир Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
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