Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ
Скороход: украинские военные массово оставляют части из-за коррупции с выплатами
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства, такая ситуация приводит к массовому самовольному оставлению части (СОЧ) военными, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
По ее данным, в последнее время в украинских войсках широко распространена схема, при которой командиры оформляют "боевые" выплаты на тех, кто не участвовал в боевых действиях, а затем забирают эти деньги себе.
"Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку (сто тысяч гривен, или 2,4 тысячи долларов. — Прим. ред.), потом эти деньги забирают. Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с ребят вымогают", — заявила Скороход в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
По ее мнению, это одна из причин, почему люди уходят в СОЧ. "Когда некуда обращаться, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и взводами, группами уходят в СОЧ, потому что они не будут этого терпеть", — резюмировала Скороход.
Издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
Владимир Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.