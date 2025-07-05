https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html

Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ

Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025

Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ

Командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства, такая ситуация приводит к массовому... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:46:00+03:00

2025-07-05T12:46:00+03:00

2025-07-05T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства, такая ситуация приводит к массовому самовольному оставлению части (СОЧ) военными, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее данным, в последнее время в украинских войсках широко распространена схема, при которой командиры оформляют "боевые" выплаты на тех, кто не участвовал в боевых действиях, а затем забирают эти деньги себе. "Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку (сто тысяч гривен, или 2,4 тысячи долларов. — Прим. ред.), потом эти деньги забирают. Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с ребят вымогают", — заявила Скороход в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По ее мнению, это одна из причин, почему люди уходят в СОЧ. "Когда некуда обращаться, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и взводами, группами уходят в СОЧ, потому что они не будут этого терпеть", — резюмировала Скороход. Издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек. Владимир Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994797873.html

https://ria.ru/20250702/vsu-2026831691.html

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015462465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, анна скороход, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua