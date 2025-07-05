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Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора - РИА Новости, 05.07.2025
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10:52 05.07.2025 (обновлено: 12:55 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027350177.html
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора - РИА Новости, 05.07.2025
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:52:00+03:00
2025-07-05T12:55:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
blackrock
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране", — говорится в публикации.Отмечается, что такое решение было принято на фоне возросшей неопределенности относительно будущего этого государства.В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20250705/praud-2027361012.html
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в мире, украина, дональд трамп, blackrock, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, BlackRock, США
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора

Bloomberg: BlackRock прекратила переговоры по финансированию фонда для Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране", — говорится в публикации.
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Отмечается, что такое решение было принято на фоне возросшей неопределенности относительно будущего этого государства.
В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.

BlackRock — американская транснациональная инвестиционная компания, крупнейшая в мире по размеру активов под управлением — более 11 триллионов долларов.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаДональд ТрампBlackRockСША
 
 
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