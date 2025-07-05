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Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора - РИА Новости, 05.07.2025
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:52:00+03:00
2025-07-05T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране", — говорится в публикации.Отмечается, что такое решение было принято на фоне возросшей неопределенности относительно будущего этого государства.В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20250705/praud-2027361012.html
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в мире, украина, дональд трамп, blackrock, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, BlackRock, США
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
Bloomberg: BlackRock прекратила переговоры по финансированию фонда для Украины