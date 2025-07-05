https://ria.ru/20250705/ukraina-2027350177.html

Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора

Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора - РИА Новости, 05.07.2025

Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора

Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:52:00+03:00

2025-07-05T10:52:00+03:00

2025-07-05T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская корпорация BlackRock в январе остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране", — говорится в публикации.Отмечается, что такое решение было принято на фоне возросшей неопределенности относительно будущего этого государства.В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.

https://ria.ru/20250705/praud-2027361012.html

https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html

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в мире, украина, дональд трамп, blackrock, сша