https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027425473.html

Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках

Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках - РИА Новости, 05.07.2025

Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках

Мэр Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, арестован, сообщает гостелеканал TRT haber. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:09:00+03:00

2025-07-05T23:09:00+03:00

2025-07-05T23:09:00+03:00

в мире

анталья (провинция)

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575873430_0:29:550:338_1920x0_80_0_0_2846e8fa2a64807adeebe49abea5d632.jpg

АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, арестован, сообщает гостелеканал TRT haber. Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, возглавляемых представителями крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер партии Озгюр Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. 'Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован", - передал телеканал.

https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027387952.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анталья (провинция), турция