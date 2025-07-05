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Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках
Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках - РИА Новости, 05.07.2025
Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках
Мэр Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, арестован, сообщает гостелеканал TRT haber. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:09:00+03:00
2025-07-05T23:09:00+03:00
2025-07-05T23:09:00+03:00
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АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, арестован, сообщает гостелеканал TRT haber. Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, возглавляемых представителями крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер партии Озгюр Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. 'Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован", - передал телеканал.
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в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
Мэра Антальи арестовали по обвинению во взятках
Мэра Антальи Бёчека арестовали по обвинению во взяточничестве