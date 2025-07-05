https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027387952.html

Лидер турецкой оппозиции призвал власти к досрочным выборам

Лидер турецкой оппозиции призвал власти к досрочным выборам - РИА Новости, 05.07.2025

Лидер турецкой оппозиции призвал власти к досрочным выборам

Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:31:00+03:00

2025-07-05T16:31:00+03:00

2025-07-05T16:31:00+03:00

в мире

турция

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анталья (провинция)

озгюр озель

реджеп тайип эрдоган

экрем имамоглу

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АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре. Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Лидер партии после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. "Если Ak Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития - ред.) - первая партия, давайте проведем досрочные выборы в воскресенье 2 ноября. Если бы вы были первой партией, вы бы пошли на выборы", - заявил Озель в выступлении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам в субботу. CHP с конца марта призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли, что на повестке дня этот вопрос не стоит. Следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP может выдвинуть мэра Анкары Мансура Яваша кандидатом в президенты в случае, если арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выбранный партией в качестве кандидата в президенты, не будет освобожден, заявил ранее лидер партии.

https://ria.ru/20250413/turtsiya-2011033002.html

https://ria.ru/20250302/turtsiya-2002575742.html

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адана (провинция)

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в мире, турция, адана (провинция), анталья (провинция), озгюр озель, реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу