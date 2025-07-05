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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 05.07.2025
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20:13 05.07.2025 (обновлено: 20:15 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/telegram-2027409572.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 05.07.2025
В работе Telegram произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:13:00+03:00
2025-07-05T20:15:00+03:00
telegram
технологии
россия
общество
технический сбой
интернет
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.
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telegram, технологии, россия, общество, технический сбой, интернет
Telegram, Технологии, Россия, Общество, технический сбой, Интернет
В работе Telegram произошел сбой

Downdetector получил 3,4 тысяч жалоб на работу Telegram в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.
Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.
Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.
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TelegramТехнологииРоссияОбществотехнический сбойИнтернет
 
 
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