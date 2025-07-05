https://ria.ru/20250705/telegram-2027409572.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 05.07.2025

В работе Telegram произошел сбой

Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:13:00+03:00

2025-07-05T20:13:00+03:00

2025-07-05T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в Telegram, количество соответствующих жалоб превысило 3,4 тысячи за последний час, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за час составило 3 454, тогда как за сутки пользователи оставили уже более 11,5 тысячи жалоб.Больше всего сообщений о проблеме в работе Telegram поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Самыми частыми проблемами, с которыми столкнулись россияне, стали сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сбой сайта.

https://ria.ru/20250704/sboy-2027183129.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram, технологии, россия, общество, технический сбой, интернет