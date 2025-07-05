https://ria.ru/20250705/tatarstan-2027419584.html

Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы

Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы - РИА Новости, 05.07.2025

Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил участникам программы "Батырлар. Герои Татарстана" подготовить предложения по повышению эффективности работы в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:48:00+03:00

2025-07-05T21:48:00+03:00

2025-07-05T21:48:00+03:00

республика татарстан

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил участникам программы "Батырлар. Герои Татарстана" подготовить предложения по повышению эффективности работы в различных сферах, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в субботу принял участие в расширенном заседании общественного совета программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана". Республиканская кадровая программа для участников СВО "Батырлар. Герои Татарстана" является аналогом федеральной программы "Время героев". Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. Всего для участия в программе было подано более 1,6 тысячи заявок. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов - 104 заявителя из 33 регионов России. Было проведено три этапа конкурсного отбора: анкетирование, тестирование и собеседование. Большинство из участников программы удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых задач в зоне СВО. "Рустам Минниханов предложил к концу обучения подготовить предложения по повышению эффективности работы той или иной сферы", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул, что знания и опыт бойцов СВО, их готовность поддержать товарищей и защитить Родину позволят справиться с поставленными задачами. "Я обещаю, что мы выделим один день и выслушаем каждого из вас. Нам важно услышать вашу позицию. Вы будете учить нас, а мы будем учить вас. То, что вы прошли, - это огромный опыт. Поэтому мы будем обращаться к вам, как к учителям", - добавил глава республики. Он также отметил вклад участников программы в патриотическое воспитание молодежи. "Наша задача - поддержать семьи военнослужащих, ветеранов СВО, оказать всестороннюю помощь. Лучше всего это понимаете вы. Поэтому нам очень важно иметь в нашей команде людей с соответствующим опытом. Мы гордимся вами", - сказал Минниханов.

https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html

https://ria.ru/20250331/tatarstan-2008474737.html

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россия, рустам минниханов