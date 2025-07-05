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Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы - РИА Новости, 05.07.2025
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Республика Татарстан
 
21:48 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/tatarstan-2027419584.html
Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы
Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы - РИА Новости, 05.07.2025
Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы
Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил участникам программы "Батырлар. Герои Татарстана" подготовить предложения по повышению эффективности работы в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:48:00+03:00
2025-07-05T21:48:00+03:00
республика татарстан
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил участникам программы "Батырлар. Герои Татарстана" подготовить предложения по повышению эффективности работы в различных сферах, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в субботу принял участие в расширенном заседании общественного совета программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана". Республиканская кадровая программа для участников СВО "Батырлар. Герои Татарстана" является аналогом федеральной программы "Время героев". Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. Всего для участия в программе было подано более 1,6 тысячи заявок. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов - 104 заявителя из 33 регионов России. Было проведено три этапа конкурсного отбора: анкетирование, тестирование и собеседование. Большинство из участников программы удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых задач в зоне СВО. "Рустам Минниханов предложил к концу обучения подготовить предложения по повышению эффективности работы той или иной сферы", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул, что знания и опыт бойцов СВО, их готовность поддержать товарищей и защитить Родину позволят справиться с поставленными задачами. "Я обещаю, что мы выделим один день и выслушаем каждого из вас. Нам важно услышать вашу позицию. Вы будете учить нас, а мы будем учить вас. То, что вы прошли, - это огромный опыт. Поэтому мы будем обращаться к вам, как к учителям", - добавил глава республики. Он также отметил вклад участников программы в патриотическое воспитание молодежи. "Наша задача - поддержать семьи военнослужащих, ветеранов СВО, оказать всестороннюю помощь. Лучше всего это понимаете вы. Поэтому нам очень важно иметь в нашей команде людей с соответствующим опытом. Мы гордимся вами", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html
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россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов
Участники "Батырлар. Герои Татарстана" внесут идеи по улучшению работы

Минниханов предложил подготовить предложения по повышению эффективности работы

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил участникам программы "Батырлар. Герои Татарстана" подготовить предложения по повышению эффективности работы в различных сферах, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов в субботу принял участие в расширенном заседании общественного совета программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана".
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО
3 марта, 13:53
Республиканская кадровая программа для участников СВО "Батырлар. Герои Татарстана" является аналогом федеральной программы "Время героев". Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.
Всего для участия в программе было подано более 1,6 тысячи заявок. Документы подавали в том числе кандидаты из других регионов - 104 заявителя из 33 регионов России. Было проведено три этапа конкурсного отбора: анкетирование, тестирование и собеседование. Большинство из участников программы удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых задач в зоне СВО.
"Рустам Минниханов предложил к концу обучения подготовить предложения по повышению эффективности работы той или иной сферы", - говорится в сообщении.
Минниханов подчеркнул, что знания и опыт бойцов СВО, их готовность поддержать товарищей и защитить Родину позволят справиться с поставленными задачами.
"Я обещаю, что мы выделим один день и выслушаем каждого из вас. Нам важно услышать вашу позицию. Вы будете учить нас, а мы будем учить вас. То, что вы прошли, - это огромный опыт. Поэтому мы будем обращаться к вам, как к учителям", - добавил глава республики.
Он также отметил вклад участников программы в патриотическое воспитание молодежи.
"Наша задача - поддержать семьи военнослужащих, ветеранов СВО, оказать всестороннюю помощь. Лучше всего это понимаете вы. Поэтому нам очень важно иметь в нашей команде людей с соответствующим опытом. Мы гордимся вами", - сказал Минниханов.
Казань - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Более 1,6 тысячи человек подали заявки в кадровую программу в Татарстане
31 марта, 17:56
 
Республика ТатарстанРоссияРустам Минниханов
 
 
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