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СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
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01:21 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/strany-2027325829.html
СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии
СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии
Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:21:00+03:00
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бразилия
сша
палестина
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить меры принудительного характера, противоречащие международному праву, передает Блумберг со ссылкой на двух чиновников из правительств стран-участниц саммита. По данным агентства, речь идет о торговых пошлинах, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в самом тексте заявления это не упоминается. Один из источников Блумберга отметил, что итоговый текст заявления еще может измениться. "В черновом заявлении, подготовленном для их (стран БРИКС - ред.) встречи в Бразилии... лидеры озвучат "серьезную обеспокоенность" односторонними пошлинными и нетарифными мерами. Главы правительств также осудят введение "односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву", - говорится в материале агентства. По данным источников агентства, страны БРИКС также могут выразить "серьезную озабоченность" ситуацией в Палестине, в том числе возобновлением израильских ударов и созданием препятствий поставкам гуманитарной помощи. Кроме того, отметили источники, участники саммита обсуждают возможность призыва к полному отводу израильских сил из сектора Газа. Наконец, как сообщают источники, страны БРИКС, как ожидается, выразят поддержку Парижского соглашения по климату и призовут к глобальному контролю над искусственным интеллектом. Саммит БРИКС пройдёт с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
https://ria.ru/20250704/ssha-2027222505.html
https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html
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бразилия, сша, палестина, дональд трамп, брикс
Бразилия, США, Палестина, Дональд Трамп, БРИКС
СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии

Bloomberg: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить меры принудительного характера, противоречащие международному праву, передает Блумберг со ссылкой на двух чиновников из правительств стран-участниц саммита.
По данным агентства, речь идет о торговых пошлинах, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в самом тексте заявления это не упоминается. Один из источников Блумберга отметил, что итоговый текст заявления еще может измениться.
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"В черновом заявлении, подготовленном для их (стран БРИКС - ред.) встречи в Бразилии... лидеры озвучат "серьезную обеспокоенность" односторонними пошлинными и нетарифными мерами. Главы правительств также осудят введение "односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву", - говорится в материале агентства.
По данным источников агентства, страны БРИКС также могут выразить "серьезную озабоченность" ситуацией в Палестине, в том числе возобновлением израильских ударов и созданием препятствий поставкам гуманитарной помощи. Кроме того, отметили источники, участники саммита обсуждают возможность призыва к полному отводу израильских сил из сектора Газа. Наконец, как сообщают источники, страны БРИКС, как ожидается, выразят поддержку Парижского соглашения по климату и призовут к глобальному контролю над искусственным интеллектом.
Саммит БРИКС пройдёт с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Вчера, 13:41
 
БразилияСШАПалестинаДональд ТрампБРИКС
 
 
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