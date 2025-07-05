https://ria.ru/20250705/strany-2027325829.html

СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии

СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025

СМИ: страны БРИКС осудят односторонние пошлины на саммите в Бразилии

Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T01:21:00+03:00

2025-07-05T01:21:00+03:00

2025-07-05T01:21:00+03:00

бразилия

сша

палестина

дональд трамп

брикс

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить меры принудительного характера, противоречащие международному праву, передает Блумберг со ссылкой на двух чиновников из правительств стран-участниц саммита. По данным агентства, речь идет о торговых пошлинах, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в самом тексте заявления это не упоминается. Один из источников Блумберга отметил, что итоговый текст заявления еще может измениться. "В черновом заявлении, подготовленном для их (стран БРИКС - ред.) встречи в Бразилии... лидеры озвучат "серьезную обеспокоенность" односторонними пошлинными и нетарифными мерами. Главы правительств также осудят введение "односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву", - говорится в материале агентства. По данным источников агентства, страны БРИКС также могут выразить "серьезную озабоченность" ситуацией в Палестине, в том числе возобновлением израильских ударов и созданием препятствий поставкам гуманитарной помощи. Кроме того, отметили источники, участники саммита обсуждают возможность призыва к полному отводу израильских сил из сектора Газа. Наконец, как сообщают источники, страны БРИКС, как ожидается, выразят поддержку Парижского соглашения по климату и призовут к глобальному контролю над искусственным интеллектом. Саммит БРИКС пройдёт с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

https://ria.ru/20250704/ssha-2027222505.html

https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html

бразилия

сша

палестина

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бразилия, сша, палестина, дональд трамп, брикс