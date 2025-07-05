https://ria.ru/20250705/stipendii--2027353434.html

Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой

Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой - РИА Новости, 05.07.2025

Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой

В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:33:00+03:00

2025-07-05T11:33:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства."Студенты, аспиранты и ординаторы, участвующие в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, смогут получать стипендии имени общественного деятеля и журналиста из Донецка Марии Пироговой. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Подробнее о стипендии:Претендовать на стипендию будут учащиеся, добившиеся успехов в 12 направлениях: поддержка проведения спецоперации и ее участников, социальная помощь, защита и реабилитация малообеспеченных граждан, безработных и инвалидов, ликвидация ЧС и их последствий, оказание бесплатной юридической помощи, охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.

https://ria.ru/20250628/stipendiya-2026003468.html

https://ria.ru/20250624/pravitelstvo-2024985930.html

донецк

донецкая народная республика

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михаил мишустин, донецк, донецкая народная республика, россия, общество, правительство рф