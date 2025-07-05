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Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 05.07.2025 (обновлено: 12:22 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/stipendii--2027353434.html
Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой
Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой - РИА Новости, 05.07.2025
Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой
В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:33:00+03:00
2025-07-05T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
донецк
донецкая народная республика
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства."Студенты, аспиранты и ординаторы, участвующие в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, смогут получать стипендии имени общественного деятеля и журналиста из Донецка Марии Пироговой. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Подробнее о стипендии:Претендовать на стипендию будут учащиеся, добившиеся успехов в 12 направлениях: поддержка проведения спецоперации и ее участников, социальная помощь, защита и реабилитация малообеспеченных граждан, безработных и инвалидов, ликвидация ЧС и их последствий, оказание бесплатной юридической помощи, охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.
https://ria.ru/20250628/stipendiya-2026003468.html
https://ria.ru/20250624/pravitelstvo-2024985930.html
донецк
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михаил мишустин, донецк, донецкая народная республика, россия, общество, правительство рф
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество, Правительство РФ
Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой

Правительство учредило стипендии студентам имени погибшей волонтера Пироговой

© Фото : Народный совет ДНРМария Пирогова
Мария Пирогова - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Народный совет ДНР
Мария Пирогова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства.
"Студенты, аспиранты и ординаторы, участвующие в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, смогут получать стипендии имени общественного деятеля и журналиста из Донецка Марии Пироговой. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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28 июня, 12:23

Пирогова была общественным деятелем и депутатом Народного совета ДНР. С 2014 года занималась организацией гуманитарной помощи жителям ДНР. Погибла 6 декабря 2022-го при обстреле в Донецке.

Подробнее о стипендии:
  • ее назначат на год, средства будут выплачивать раз в месяц с 1 сентября;
  • поддержку получат десять студентов (курсантов) очной формы обучения и десять аспирантов (адъюнктов) и ординаторов;
  • размер выплаты — 15 тысяч рублей для студентов, 20 тысяч — для аспирантов и ординаторов;
  • стипендиатами могут стать учащиеся без академической задолженности;
  • их должны выдвинуть вузы и другие образовательные организации.
Претендовать на стипендию будут учащиеся, добившиеся успехов в 12 направлениях: поддержка проведения спецоперации и ее участников, социальная помощь, защита и реабилитация малообеспеченных граждан, безработных и инвалидов, ликвидация ЧС и их последствий, оказание бесплатной юридической помощи, охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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24 июня, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияОбществоПравительство РФ
 
 
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