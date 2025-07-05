Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой
Правительство учредило стипендии студентам имени погибшей волонтера Пироговой
Мария Пирогова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства.
"Студенты, аспиранты и ординаторы, участвующие в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, смогут получать стипендии имени общественного деятеля и журналиста из Донецка Марии Пироговой. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Пирогова была общественным деятелем и депутатом Народного совета ДНР. С 2014 года занималась организацией гуманитарной помощи жителям ДНР. Погибла 6 декабря 2022-го при обстреле в Донецке.
Подробнее о стипендии:
- ее назначат на год, средства будут выплачивать раз в месяц с 1 сентября;
- поддержку получат десять студентов (курсантов) очной формы обучения и десять аспирантов (адъюнктов) и ординаторов;
- размер выплаты — 15 тысяч рублей для студентов, 20 тысяч — для аспирантов и ординаторов;
- стипендиатами могут стать учащиеся без академической задолженности;
- их должны выдвинуть вузы и другие образовательные организации.
Претендовать на стипендию будут учащиеся, добившиеся успехов в 12 направлениях: поддержка проведения спецоперации и ее участников, социальная помощь, защита и реабилитация малообеспеченных граждан, безработных и инвалидов, ликвидация ЧС и их последствий, оказание бесплатной юридической помощи, охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.