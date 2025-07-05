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Экономист разъяснила судьбу ключевой ставки в июле - РИА Новости, 05.07.2025
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02:17 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/stavka-2027324012.html
Экономист разъяснила судьбу ключевой ставки в июле
Экономист разъяснила судьбу ключевой ставки в июле - РИА Новости, 05.07.2025
Экономист разъяснила судьбу ключевой ставки в июле
В июле Центробанк может снизить ключевую ставку с 20 до 19%, предположила в беседе с агентством "Прайм" кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:17:00+03:00
2025-07-05T02:17:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
ключевая ставка
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В июле Центробанк может снизить ключевую ставку с 20 до 19%, предположила в беседе с агентством "Прайм" кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.По ее словам, причин, по которым регулятор может принять такое решение на грядущем заседании 25 июля, несколько. Это замедление инфляции, стабилизация валютного рынка, охлаждение избыточного спроса и адаптация корпоративного сектора к новым условиям.&quot;Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления&quot;, — указала Мягкова.Кроме того, поскольку бизнес пересмотрел прогнозы в сторону снижения, есть благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.Острота нехватки кадров в важных секторах экономики начала уменьшаться благодаря адаптационным изменениям. Компании стали более активно оптимизировать свои бизнес-процессы, что, в свою очередь, снижает нагрузку на рынок труда.Экономика адаптируется к условиям санкционного давления, что уменьшает уровень неопределенности и формирует более устойчивую базу для планирования денежно-кредитной политики. Но есть и риск, что преждевременное смягчение политики может привести к усилению инфляционного давления, отметила Мягкова.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, ключевая ставка
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ключевая ставка
Экономист разъяснила судьбу ключевой ставки в июле

Доцент Мягкова: ЦБ может снизить ключевую ставку в июле до 19 процентов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В июле Центробанк может снизить ключевую ставку с 20 до 19%, предположила в беседе с агентством "Прайм" кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
По ее словам, причин, по которым регулятор может принять такое решение на грядущем заседании 25 июля, несколько. Это замедление инфляции, стабилизация валютного рынка, охлаждение избыточного спроса и адаптация корпоративного сектора к новым условиям.
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«

"Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления", — указала Мягкова.

Кроме того, поскольку бизнес пересмотрел прогнозы в сторону снижения, есть благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.
Острота нехватки кадров в важных секторах экономики начала уменьшаться благодаря адаптационным изменениям. Компании стали более активно оптимизировать свои бизнес-процессы, что, в свою очередь, снижает нагрузку на рынок труда.
Экономика адаптируется к условиям санкционного давления, что уменьшает уровень неопределенности и формирует более устойчивую базу для планирования денежно-кредитной политики. Но есть и риск, что преждевременное смягчение политики может привести к усилению инфляционного давления, отметила Мягкова.
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ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаКлючевая ставка
 
 
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