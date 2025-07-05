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Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Сочи
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Сочи - РИА Новости, 05.07.2025
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Сочи
Южная транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов, в том числе в аэропорту Сочи, открыты выездные приемы граждан, сообщили РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:01:00+03:00
2025-07-05T23:01:00+03:00
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов, в том числе в аэропорту Сочи, открыты выездные приемы граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. "Из-за ограничений в работе ряда аэропортов центральной России на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах, расположенных на поднадзорной Южной транспортной прокуратуре территории, задерживаются авиарейсы. В связи с этим транспортными прокурорами (на правах районных) контролируется соблюдение прав пассажиров, организованы выездные приемы граждан", - говорится в сообщении. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы по направлению в Москву и из столицы в Сочи. Также были задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция). Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, в настоящее время авиакомпании корректируют расписание полетов.
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сочи, россия, москва, южная транспортная прокуратура, происшествия
Сочи, Россия, Москва, Южная транспортная прокуратура, Происшествия
Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Сочи
Транспортная прокуратура организовала выездные приемы граждан в аэропорту Сочи