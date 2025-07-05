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СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области - РИА Новости, 06.07.2025
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22:09 05.07.2025 (обновлено: 10:10 06.07.2025)
https://ria.ru/20250705/sk-2027421540.html
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области - РИА Новости, 06.07.2025
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области
Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-05T22:09:00+03:00
2025-07-06T10:10:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
ломоносовский район
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Уточняется, что вечером 5 июля самолет совершило вынужденную жесткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту находились три человека, никто не пострадал. Следователи устанавливают причины и условия произошедшего. В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Ленинградской области. "По предварительным данным, 5 июля в районе деревни Таменгонт пилот легкомоторного самолета, находившийся на борту вместе с собственником, совершил вынужденную посадку на трассу А-120", - говорится в сообщении. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20250628/samolet-2026024666.html
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Ломоносовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура
СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Ленинградской области

СК выясняет обстоятельства вынужденной посадки самолета в Ленинградской области

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота СК РФ на месте жесткой посадки самолета в Ленинградской области. 5 июля 2026
Работа СК РФ на месте жесткой посадки самолета в Ленинградской области. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Работа СК РФ на месте жесткой посадки самолета в Ленинградской области. 5 июля 2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что вечером 5 июля самолет совершило вынужденную жесткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту находились три человека, никто не пострадал.
Следователи устанавливают причины и условия произошедшего.
В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Ленинградской области.
"По предварительным данным, 5 июля в районе деревни Таменгонт пилот легкомоторного самолета, находившийся на борту вместе с собственником, совершил вынужденную посадку на трассу А-120", - говорится в сообщении.
Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияЛомоносовский районСледственный комитет России (СК РФ)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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