https://ria.ru/20250705/sk-2027389914.html

СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди

СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди - РИА Новости, 05.07.2025

СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди

Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:50:00+03:00

2025-07-05T16:50:00+03:00

2025-07-05T17:05:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

курортный район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечает ведомство, в частности, в поселке Песочный Курортного района дерево упало на 65-летнюю женщину, которая попала в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Также упавшие деревья травмировали жителей города в Александровском парке и в Кронштадте. "В территориальных следственных отделах по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В пятницу в первой половине дня РИА Новости сообщали в оперативных службах о двух женщинах, пострадавших от падения деревьев в непогоду. Позднее городское управление МЧС РФ сообщало о пяти пострадавших. Аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина в пятницу вечером сообщал, что сильный ветер повалил в городе порядка 300 деревьев. По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах.

https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

санкт-петербург

россия

курортный район

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происшествия, санкт-петербург, россия, курортный район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)