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СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди - РИА Новости, 05.07.2025
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди
Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:50:00+03:00
2025-07-05T16:50:00+03:00
2025-07-05T17:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
курортный район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечает ведомство, в частности, в поселке Песочный Курортного района дерево упало на 65-летнюю женщину, которая попала в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Также упавшие деревья травмировали жителей города в Александровском парке и в Кронштадте. "В территориальных следственных отделах по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В пятницу в первой половине дня РИА Новости сообщали в оперативных службах о двух женщинах, пострадавших от падения деревьев в непогоду. Позднее городское управление МЧС РФ сообщало о пяти пострадавших. Аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина в пятницу вечером сообщал, что сильный ветер повалил в городе порядка 300 деревьев. По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах.
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происшествия, санкт-петербург, россия, курортный район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Курортный район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди
СК начал проверку после травмирования жителей Петербурга от падения деревьев