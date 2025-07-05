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СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди - РИА Новости, 05.07.2025
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16:50 05.07.2025 (обновлено: 17:05 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/sk-2027389914.html
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди - РИА Новости, 05.07.2025
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди
Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:50:00+03:00
2025-07-05T17:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
курортный район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечает ведомство, в частности, в поселке Песочный Курортного района дерево упало на 65-летнюю женщину, которая попала в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Также упавшие деревья травмировали жителей города в Александровском парке и в Кронштадте. "В территориальных следственных отделах по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В пятницу в первой половине дня РИА Новости сообщали в оперативных службах о двух женщинах, пострадавших от падения деревьев в непогоду. Позднее городское управление МЧС РФ сообщало о пяти пострадавших. Аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина в пятницу вечером сообщал, что сильный ветер повалил в городе порядка 300 деревьев. По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах.
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, курортный район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Курортный район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
СК проводит проверку после шторма, при котором пострадали люди

СК начал проверку после травмирования жителей Петербурга от падения деревьев

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Доследственные проверки организованы после нескольких случаев травмирования жителей Санкт-Петербурга от падения деревьев во время сильного ветра в пятницу, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Как отмечает ведомство, в частности, в поселке Песочный Курортного района дерево упало на 65-летнюю женщину, которая попала в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Также упавшие деревья травмировали жителей города в Александровском парке и в Кронштадте.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 3

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
"В территориальных следственных отделах по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В пятницу в первой половине дня РИА Новости сообщали в оперативных службах о двух женщинах, пострадавших от падения деревьев в непогоду. Позднее городское управление МЧС РФ сообщало о пяти пострадавших.
Аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина в пятницу вечером сообщал, что сильный ветер повалил в городе порядка 300 деревьев. По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах.
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКурортный районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Угроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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