https://ria.ru/20250705/sirius-2027357135.html

Правительство утвердило проведение научной олимпиады юниоров в Сириусе

Правительство утвердило проведение научной олимпиады юниоров в Сириусе - РИА Новости, 05.07.2025

Правительство утвердило проведение научной олимпиады юниоров в Сириусе

Правительство РФ утвердило проведение в России в 2025 году Международной естественно-научной олимпиады юниоров, она пройдет в Сириусе с 23 ноября по 2 декабря,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:19:00+03:00

2025-07-05T12:19:00+03:00

2025-07-05T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило проведение в России в 2025 году Международной естественно-научной олимпиады юниоров, она пройдет в Сириусе с 23 ноября по 2 декабря, сообщили в российском кабмине. "С 23 ноября по 2 декабря в России будет проходить 22-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2025). Распоряжение об этом подписано. Местом проведения олимпиады станет федеральная территория Сириус", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что до 16 июля Минпросвещения должно утвердить состав оргкомитета по её подготовке и проведению, а также план соответствующих мероприятий. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу виз без взимания сборов участникам и гостям мероприятия, а также журналистам. IJSO – международная мультидисциплинарная олимпиада для школьников не старше 15 лет. От ребят требуются как теоретические знания, так и навыки экспериментаторов по 3 предметам: физике, химии и биологии. Олимпиада ежегодно проводится в декабре начиная с 2004 года. В предыдущие годы IJSO проходила в Германии, Нидерландах, Румынии, Азербайджане, ОАЭ, Индонезии, Таиланде, Тайване, Южной Корее, Индии, Иране, ЮАР, Катаре, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Нигерии, Ботсване. Участие в ней принимают сборные из более 70 стран мира.

https://ria.ru/20250611/putin-2022190150.html

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россия, германия, нидерланды, общество