https://ria.ru/20250705/shtraf-2027324152.html

Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает

Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает - РИА Новости, 05.07.2025

Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает

За неправильное использование химикатов для обработки участка дачники могут получить штраф, предупредил в беседе с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:18:00+03:00

2025-07-05T03:18:00+03:00

2025-07-05T03:18:00+03:00

общество

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тимур харди

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дача

дача

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. За неправильное использование химикатов для обработки участка дачники могут получить штраф, предупредил в беседе с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.По его словам, существует каталог разрешенных к применению в нашей стране пестицидов и агрохимикатов, которые прошли регистрацию. Его можно найти на сайте Минсельхоза России. За использование препаратов, не прошедших регистрацию и неправильное использование пестицидов и агрохимикатов предусмотрена ответственность."Перед использованием препарата необходимо внимательно изучить инструкцию, можно ли применять препарат для личного хозяйства, не причинит ли он ущерб животным. Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей", - рассказал Харди.При порчи земли санкции будут выше - от 3 до 5 тысяч рублей. Если ваш участок находится вблизи источников питьевой воды и были применены неправильные химикаты, штраф составит от 3 до 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250611/uchastok-2022143609.html

https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html

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общество, россия, тимур харди, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дача, дача