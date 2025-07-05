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Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает - РИА Новости, 05.07.2025
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03:18 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/shtraf-2027324152.html
Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает
Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает - РИА Новости, 05.07.2025
Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает
За неправильное использование химикатов для обработки участка дачники могут получить штраф, предупредил в беседе с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:18:00+03:00
2025-07-05T03:18:00+03:00
общество
россия
тимур харди
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дача
дача
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. За неправильное использование химикатов для обработки участка дачники могут получить штраф, предупредил в беседе с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.По его словам, существует каталог разрешенных к применению в нашей стране пестицидов и агрохимикатов, которые прошли регистрацию. Его можно найти на сайте Минсельхоза России. За использование препаратов, не прошедших регистрацию и неправильное использование пестицидов и агрохимикатов предусмотрена ответственность."Перед использованием препарата необходимо внимательно изучить инструкцию, можно ли применять препарат для личного хозяйства, не причинит ли он ущерб животным. Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей", - рассказал Харди.При порчи земли санкции будут выше - от 3 до 5 тысяч рублей. Если ваш участок находится вблизи источников питьевой воды и были применены неправильные химикаты, штраф составит от 3 до 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250611/uchastok-2022143609.html
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общество, россия, тимур харди, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дача, дача
Общество, Россия, Тимур Харди, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дача, дача
Дачников предупредили о штрафе, которого никто не ожидает

Юрист Харди: за неправильное применение химикатов дачникам грозит штраф

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖенщина на даче
Женщина на даче - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина на даче. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. За неправильное использование химикатов для обработки участка дачники могут получить штраф, предупредил в беседе с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.
По его словам, существует каталог разрешенных к применению в нашей стране пестицидов и агрохимикатов, которые прошли регистрацию. Его можно найти на сайте Минсельхоза России. За использование препаратов, не прошедших регистрацию и неправильное использование пестицидов и агрохимикатов предусмотрена ответственность.
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"Перед использованием препарата необходимо внимательно изучить инструкцию, можно ли применять препарат для личного хозяйства, не причинит ли он ущерб животным. Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей", - рассказал Харди.
При порчи земли санкции будут выше - от 3 до 5 тысяч рублей. Если ваш участок находится вблизи источников питьевой воды и были применены неправильные химикаты, штраф составит от 3 до 20 тысяч рублей.
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ОбществоРоссияТимур ХардиМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дачадача
 
 
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