https://ria.ru/20250705/sever-2027187772.html

Почему Саша “Севера”, близкий друг Михаила Круга, больше не вор в законе

Почему Саша “Севера”, близкий друг Михаила Круга, больше не вор в законе - РИА Новости, 05.07.2025

Почему Саша “Севера”, близкий друг Михаила Круга, больше не вор в законе

Саша "Север", некогда непоколебимый друг Михаила Круга и одна из ключевых фигур криминального мира, неожиданно был лишен статуса "вор в законе". Что стало... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:10:00+03:00

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тверь

север

владимир

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Саша "Север", некогда непоколебимый друг Михаила Круга и одна из ключевых фигур криминального мира, неожиданно был лишен статуса "вор в законе". Что стало причиной такого беспрецедентного решения и как это изменило расстановку сил в теневом мире?Создал семью вопреки понятиямВ биографии Михаила Круга, без сомнения одного из самых узнаваемых исполнителей отечественного шансона, особое место занимает фигура, о которой известно далеко не всем. Речь идет об Александре Северове, более известном в криминальных кругах как Саша "Север". Этот человек не только был близким другом артиста, но и стал источником вдохновения для создания легендарной песни "Владимирский централ".Жизненный путь Саши "Севера" тесно переплетен с криминальной средой, и его история наглядно демонстрирует, как темные стороны биографии могут оказывать влияние на культурное наследие. После того как он потерял свой статус "вора в законе", ожидалась жесткая реакция со стороны криминального сообщества. Однако Северов поступил иначе — вместо того чтобы мстить, он принял решение покинуть родной город Тверь.Новым местом жительства для него стал поселок Кушалино, где он построил большой дом, окруженный высоким забором и дополненный вышкой для наблюдения. Таким образом, Саша создал вокруг себя безопасное и уединенное пространство, отделенное от внешнего мира.Несмотря на традиционные воровские запреты, которые запрещали вступать в брак, у Севера была семья. Его супругу звали Галина, и они познакомились еще в 1980-х годах. Женщина прекрасно понимала, с каким человеком связала свою жизнь, но это не помешало им создать крепкую семью. При этом родители Галины, люди обеспеченные и уважаемые в обществе, резко осуждали ее выбор.В браке у Саши и Галины родилось трое детей. Два сына в свое время оказались в местах лишения свободы, продолжив криминальную традицию семьи. В то же время дочь и сама Галина не имели отношения к уголовному миру и вели более спокойную жизнь, далекую от криминальных дел.Лишили статуса за длинный языкВ период своего наивысшего влияния, который пришелся на 1990-е годы, Александр Северов достиг значительного положения в криминальном мире, получив статус "вора в законе".Его авторитет простирался преимущественно на территорию Твери, где он сосредоточил свои усилия на организации и контроле каналов распространения наркотиков. Именно тогда он был официально "коронован" и признан одним из главных лидеров криминального сообщества.С этого момента жизнь Александра тесно переплелась с легендами и историями, которые позднее вошли в культурное наследие благодаря Михаилу Кругу. Его этапировка из Твери в следственный изолятор во Владимире легла в основу знаменитой песни "Владимирский централ". Во время этого этапа он оказался в карцере с холодными бетонными стенами, где едва не замерз, что стало одним из ключевых эпизодов его жизни.На многих фотографиях Северов запечатлен в темных очках, что вызывает у многих вопросы. Сам Александр объяснял это тем, что долгие годы, проведенные в одиночных камерах без доступа к естественному свету, привели к тому, что его глаза перестали воспринимать дневное освещение. После такого длительного пребывания в темноте зрение оказалось настолько ослабленным, что он не мог нормально переносить яркий свет.Интересно отметить, что Александр увлекался карточными играми и часто зарабатывал этим в тюрьме. Он не скрывал своих тюремных будней и даже охотно делился ими с журналистами, рассказывая о своей жизни за решеткой. Однако именно такая открытость и чрезмерная разговорчивость стали причиной его падения — за излишнюю болтливость и нарушение воровских правил он был лишен высокого статуса "вора в законе".Преступник с малых летАлександр Северов начал свой путь в криминальной среде еще в подростковом возрасте. Его детство прошло в интернате, куда он был направлен после пребывания в колонии — там не было возможности получить образование. Родители и воспитатели надеялись, что общение с обычными детьми поможет ему адаптироваться и изменить поведение, однако привычки и образ жизни, сформировавшиеся у него с ранних лет, остались неизменными.После серии нарушений дисциплины и правил его перевели в специализированный интернат, а в 17 лет он впервые оказался в колонии для несовершеннолетних. С этого момента началась череда его заключений, которые сопровождались обвинениями по разным статьям: разбой, хулиганство, кражи и грабежи. Каждый раз, выходя на свободу, он долго не задерживался — новые аресты и тюремные сроки следовали один за другим.Примечательно, что последний срок он отбывал уже в 2000-х годах, а затем суд несколько раз применял к нему условные наказания. Это вызывает удивление, учитывая его криминальное прошлое, однако, по каким-то причинам, суд пришел к выводу о его исправлении.Корни биографии Александра лежат в его семье. Он родился в исправительной колонии Караганды, где в тот момент находилась на заключении его мать — Римма Северова. С самого рождения он был окружен суровыми реалиями тюремной жизни: вместо обычного детства — решетки, охрана и стены казарм, которые заменяли игрушки и книги.Оба родителя провели в местах лишения свободы долгие годы: мать — 44 года, отец — 27. Не менее примечательно, что и сестра Александра выбрала такой же путь. Ее стаж за решеткой составил 22 года. Учитывая такой семейный фон, неудивительно, что сам Александр с детства воспринимал тюремное заключение как нечто естественное и неизбежное.Связь с КругомМало кто знает, насколько тесно связана судьба Михаила Круга с Александром Северовым. Через супругу Севера певец познакомился с самим авторитетом. Александр высоко оценил творчество Михаила и дал свое согласие, обсудив это с нужными людьми в криминальной среде. Это сыграло важную роль в становлении карьеры шансонье.Михаил Круг не скрывал своих отношений с Сашей "Севером". Он регулярно навещал его, и в интернете сохранилось множество их совместных фотографий. Существуют слухи, что некоторые песни Круга были написаны на стихи самого Северова.В настоящее время Александр отошел от криминального образа жизни и ведет спокойное, размеренное существование. Его история служит примером того, как человек может быть одновременно заметной фигурой в преступном мире и в то же время оставаться важной тенью за успехом известного артиста.

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тверь, север, владимир, михаил круг