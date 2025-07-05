https://ria.ru/20250705/rossija-2027395479.html

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов - РИА Новости, 05.07.2025

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") корректирует свое расписание в связи с закрытием ряда аэропортов, том числе в Петербурге и в Москве, сообщил... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:58:00+03:00

2025-07-05T17:58:00+03:00

2025-07-05T18:11:00+03:00

санкт-петербург

москва

россия

аэрофлот

пулково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") корректирует свое расписание в связи с закрытием ряда аэропортов, том числе в Петербурге и в Москве, сообщил перевозчик. "В связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной России, в том числе в московской воздушной зоне и аэропорту "Пулково", 5 июля "Россия" осуществляет вынужденные корректировки расписания с переносом времени вылета, а также путем отмены и объединения нескольких рейсов", - сообщила компания. Все задействованные службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания. Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат или переоформление билета на последующие рейсы.

https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027360529.html

санкт-петербург

москва

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