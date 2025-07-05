https://ria.ru/20250705/rossija-2027395479.html
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов - РИА Новости, 05.07.2025
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") корректирует свое расписание в связи с закрытием ряда аэропортов, том числе в Петербурге и в Москве, сообщил... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:58:00+03:00
2025-07-05T17:58:00+03:00
2025-07-05T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") корректирует свое расписание в связи с закрытием ряда аэропортов, том числе в Петербурге и в Москве, сообщил перевозчик. "В связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной России, в том числе в московской воздушной зоне и аэропорту "Пулково", 5 июля "Россия" осуществляет вынужденные корректировки расписания с переносом времени вылета, а также путем отмены и объединения нескольких рейсов", - сообщила компания. Все задействованные службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания. Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат или переоформление билета на последующие рейсы.
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санкт-петербург, москва, россия, аэрофлот, пулково (аэропорт), происшествия
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Происшествия
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за закрытия аэропортов
Авиакомпания "Россия" из-за ограничений в аэропортах корректирует расписание