Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России
Путин: сторонники КПРФ участвуют в проектах, служащих укреплению суверенитета РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА/РОЖДЕСТВЕНО (гор. округ Истра, Московская обл.), 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России, сообщили на сайте Кремля.
"Приветствую делегатов и гостей XIX Отчетно-выборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Одна из старейших ведущих политических партий страны, КПРФ выражает интересы значительного числа избирателей. Более десяти тысяч ваших депутатов, работающих в представительных органах власти всех уровней, выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки", — говорится в телеграмме главы государства.
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Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье, на нем обсудят сплочение партии и политический отчет ЦК, а также проведут голосование по лидеру, передал корреспондент РИА Новости.
Президент пояснил, что сторонники КПРФ:
- участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, патриотическому воспитанию молодежи;
- стремятся к открытому диалогу с людьми, обозначают острые проблемы и предлагают пути их решения.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, защищаем и отстаиваем будущее Отечества, исключительно важна широкая, поистине всенародная консолидация. В этой связи приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития", — подчеркнул Путин.
Также он отметил высокопрофессиональную деятельность фракции в Госдуме, в том числе по направлениям:
- парламентская дипломатия;
- сбережение исторической памяти;
- налаживание партнерских связей в мире.
Президент указал, что большой вклад в это внес Международный антифашистский форум, организованный по инициативе коммунистов в преддверии 80-летия Великой Победы.