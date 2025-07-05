https://ria.ru/20250705/putin-2027350832.html

Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России

Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России - РИА Новости, 05.07.2025

Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России

Президент Владимир Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:00:00+03:00

2025-07-05T11:00:00+03:00

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МОСКВА/РОЖДЕСТВЕНО (гор. округ Истра, Московская обл.), 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России, сообщили на сайте Кремля."Приветствую делегатов и гостей XIX Отчетно-выборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Одна из старейших ведущих политических партий страны, КПРФ выражает интересы значительного числа избирателей. Более десяти тысяч ваших депутатов, работающих в представительных органах власти всех уровней, выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки", — говорится в телеграмме главы государства.Президент пояснил, что сторонники КПРФ:"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, защищаем и отстаиваем будущее Отечества, исключительно важна широкая, поистине всенародная консолидация. В этой связи приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития", — подчеркнул Путин.Также он отметил высокопрофессиональную деятельность фракции в Госдуме, в том числе по направлениям:Президент указал, что большой вклад в это внес Международный антифашистский форум, организованный по инициативе коммунистов в преддверии 80-летия Великой Победы.

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владимир путин, россия, кпрф, политика, госдума рф