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Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России - РИА Новости, 05.07.2025
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11:00 05.07.2025 (обновлено: 12:36 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/putin-2027350832.html
Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России
Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России - РИА Новости, 05.07.2025
Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России
Президент Владимир Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:00:00+03:00
2025-07-05T12:36:00+03:00
владимир путин
россия
кпрф
политика
госдума рф
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МОСКВА/РОЖДЕСТВЕНО (гор. округ Истра, Московская обл.), 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России, сообщили на сайте Кремля."Приветствую делегатов и гостей XIX Отчетно-выборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Одна из старейших ведущих политических партий страны, КПРФ выражает интересы значительного числа избирателей. Более десяти тысяч ваших депутатов, работающих в представительных органах власти всех уровней, выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки", — говорится в телеграмме главы государства.Президент пояснил, что сторонники КПРФ:"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, защищаем и отстаиваем будущее Отечества, исключительно важна широкая, поистине всенародная консолидация. В этой связи приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития", — подчеркнул Путин.Также он отметил высокопрофессиональную деятельность фракции в Госдуме, в том числе по направлениям:Президент указал, что большой вклад в это внес Международный антифашистский форум, организованный по инициативе коммунистов в преддверии 80-летия Великой Победы.
https://ria.ru/20250626/putin-2025530587.html
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владимир путин, россия, кпрф, политика, госдума рф
Владимир Путин, Россия, КПРФ, Политика, Госдума РФ
Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России

Путин: сторонники КПРФ участвуют в проектах, служащих укреплению суверенитета РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА/РОЖДЕСТВЕНО (гор. округ Истра, Московская обл.), 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил важность работы КПРФ на благо укрепления суверенитета России, сообщили на сайте Кремля.
"Приветствую делегатов и гостей XIX Отчетно-выборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Одна из старейших ведущих политических партий страны, КПРФ выражает интересы значительного числа избирателей. Более десяти тысяч ваших депутатов, работающих в представительных органах власти всех уровней, выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки", — говорится в телеграмме главы государства.
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Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье, на нем обсудят сплочение партии и политический отчет ЦК, а также проведут голосование по лидеру, передал корреспондент РИА Новости.

Президент пояснил, что сторонники КПРФ:
  • участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, патриотическому воспитанию молодежи;
  • стремятся к открытому диалогу с людьми, обозначают острые проблемы и предлагают пути их решения.
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"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, защищаем и отстаиваем будущее Отечества, исключительно важна широкая, поистине всенародная консолидация. В этой связи приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития", — подчеркнул Путин.
Также он отметил высокопрофессиональную деятельность фракции в Госдуме, в том числе по направлениям:
  • парламентская дипломатия;
  • сбережение исторической памяти;
  • налаживание партнерских связей в мире.
Президент указал, что большой вклад в это внес Международный антифашистский форум, организованный по инициативе коммунистов в преддверии 80-летия Великой Победы.
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