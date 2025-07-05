Рейтинг@Mail.ru
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 05.07.2025 (обновлено: 17:34 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/putin-2027336555.html
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа - РИА Новости, 05.07.2025
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа
Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:12:00+03:00
2025-07-05T17:34:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое мнение выразила американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире телеканала CNN."Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — Прим. ред.) либо силой, либо эффективными переговорами", — сказала она.По ее словам, Трамп не зря был удивлен после разговора с Путиным, потому что такой опытный политик, как российский лидер, легко обыграл хозяина Белого дома."Я имею в виду, что Путин был у власти на протяжении четверти века", — пояснила Догерти.Очередной телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027335520.html
https://ria.ru/20250705/tramp-2027326812.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа

Академик Догерти: Путин удивил Трампа своим стилем ведения разговора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое мнение выразила американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире телеканала CNN.
"Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — Прим. ред.) либо силой, либо эффективными переговорами", — сказала она.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Трамп назвал Путина профессионалом
06:45
По ее словам, Трамп не зря был удивлен после разговора с Путиным, потому что такой опытный политик, как российский лидер, легко обыграл хозяина Белого дома.
"Я имею в виду, что Путин был у власти на протяжении четверти века", — пояснила Догерти.
Очередной телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО
01:56
 
В миреСШАБлижний ВостокРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала