https://ria.ru/20250705/putin-2027336555.html

"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа

"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа - РИА Новости, 05.07.2025

"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа

Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:12:00+03:00

2025-07-05T07:12:00+03:00

2025-07-05T17:34:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое мнение выразила американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире телеканала CNN."Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — Прим. ред.) либо силой, либо эффективными переговорами", — сказала она.По ее словам, Трамп не зря был удивлен после разговора с Путиным, потому что такой опытный политик, как российский лидер, легко обыграл хозяина Белого дома."Я имею в виду, что Путин был у власти на протяжении четверти века", — пояснила Догерти.Очередной телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://ria.ru/20250705/tramp-2027335520.html

https://ria.ru/20250705/tramp-2027326812.html

сша

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков