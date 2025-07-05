https://ria.ru/20250705/putin-2027336555.html
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа - РИА Новости, 05.07.2025
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа
Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:12:00+03:00
2025-07-05T07:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сумел удивить президента США Дональда Трампа, поставив его в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, такое мнение выразила американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире телеканала CNN."Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — Прим. ред.) либо силой, либо эффективными переговорами", — сказала она.По ее словам, Трамп не зря был удивлен после разговора с Путиным, потому что такой опытный политик, как российский лидер, легко обыграл хозяина Белого дома."Я имею в виду, что Путин был у власти на протяжении четверти века", — пояснила Догерти.Очередной телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027335520.html
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в мире, сша, ближний восток, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа
Академик Догерти: Путин удивил Трампа своим стилем ведения разговора