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Солнце выбросило рекордно большой протуберанец - РИА Новости, 05.07.2025
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Наука
 
16:37 05.07.2025 (обновлено: 17:28 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/protuberanets-2027388685.html
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец - РИА Новости, 05.07.2025
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец
Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:37:00+03:00
2025-07-05T17:28:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
солнце
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. "Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем все предыдущие", — говорится в публикации.Ученым удалось заснять новую гигантскую плазменную структуру размером более миллиона километров. Звезда выбросила ее в сторону северного полюса Солнечной системы между 9:00 и 14:00 мск.Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект зарегистрировали возле противоположного — южного полюса Солнца, рассказали в лаборатории.Всего за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов, напомнили ученые.&quot;За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться&quot;, — отметили в лаборатории.В то же время там уточнили, что ни один из этих объектов пока не задел Землю даже краем.
https://ria.ru/20250703/solntse-2026931751.html
https://ria.ru/20250612/solntse-2022404154.html
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Солнце выбросило ещё один рекордно большой протуберанец
Учёным удалось заснять новую гигантскую плазменную структуру размером более 1 млн километров. Звезда выбросила её в сторону северного полюса Солнечной системы между 9.00 и 14.00 мск.
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земля, российская академия наук, солнце, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Мощные вспышки на Солнце
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец

Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем все предыдущие", — говорится в публикации.
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Ученым удалось заснять новую гигантскую плазменную структуру размером более миллиона километров. Звезда выбросила ее в сторону северного полюса Солнечной системы между 9:00 и 14:00 мск.
Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект зарегистрировали возле противоположного — южного полюса Солнца, рассказали в лаборатории.
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Всего за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов, напомнили ученые.
«

"За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться", — отметили в лаборатории.

В то же время там уточнили, что ни один из этих объектов пока не задел Землю даже краем.
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НаукаЗемляРоссийская академия наукСолнцеМощные вспышки на Солнце
 
 
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