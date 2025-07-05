https://ria.ru/20250705/professional-2027336709.html
Трамп назвал Путина профессионалом
Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп назвал Путина профессионалом
Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:17:00+03:00
2025-07-05T07:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом."Ему (Путину. — Прим. ред.) удавалось справляться с санкциями", — заявил журналистам глава Белого дома на борту президентского борта.По его словам, тема ограничений поднималась в недавнем разговоре с российским коллегой."Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — Прим. ред.) воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", — сказал Трамп.Другие высказывания политика:Телефонный разговор Путина и ТрампаОн состоялся в четверг, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков:Сам Трамп позднее высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
https://ria.ru/20250704/advance-2027317824.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом.
"Ему (Путину. — Прим. ред.) удавалось справляться с санкциями", — заявил журналистам глава Белого дома на борту президентского борта.
По его словам, тема ограничений поднималась в недавнем разговоре с российским коллегой.
"Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — Прим. ред.) воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", — сказал Трамп.
Другие высказывания политика:
- Он заявил, что был "жестче с Россией", чем с Ираном.
- США могут ввести новые санкции против Москвы.
- Трамп хотел бы урегулирования украинского конфликта, но не может гарантировать это.
Телефонный разговор Путина и Трампа
Он состоялся в четверг, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков
:
- Лидеры России и США общались почти час.
- Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине.
- Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры.
- Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
- Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось.
- Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
- Российский лидер отметил, что Москва будет добиваться целей, поставленных в ходе СВО, и не отступится от них.
- Тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину собеседники не затрагивали.
- Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
- Президенты подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах.
- Российский лидер поздравил главу Белого дома с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
- Президенты продолжат общение в ближайшее время.
Сам Трамп позднее высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса.
Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.