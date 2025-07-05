https://ria.ru/20250705/professional-2027336709.html

Трамп назвал Путина профессионалом

Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025

Трамп назвал Путина профессионалом

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:17:00+03:00

2025-07-05T07:17:00+03:00

2025-07-05T08:54:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027337180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d352ae643b9bb50deab6b3d0cf16f7a.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом."Ему (Путину. — Прим. ред.) удавалось справляться с санкциями", — заявил журналистам глава Белого дома на борту президентского борта.По его словам, тема ограничений поднималась в недавнем разговоре с российским коллегой."Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — Прим. ред.) воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", — сказал Трамп.Другие высказывания политика:Телефонный разговор Путина и ТрампаОн состоялся в четверг, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков:Сам Трамп позднее высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.

https://ria.ru/20250704/advance-2027317824.html

https://ria.ru/20250705/tramp-2027335179.html

https://ria.ru/20250705/putin-2027336555.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков