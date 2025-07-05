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Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025
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07:17 05.07.2025 (обновлено: 08:54 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/professional-2027336709.html
Трамп назвал Путина профессионалом
Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп назвал Путина профессионалом
Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:17:00+03:00
2025-07-05T08:54:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом."Ему (Путину. — Прим. ред.) удавалось справляться с санкциями", — заявил журналистам глава Белого дома на борту президентского борта.По его словам, тема ограничений поднималась в недавнем разговоре с российским коллегой."Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — Прим. ред.) воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", — сказал Трамп.Другие высказывания политика:Телефонный разговор Путина и ТрампаОн состоялся в четверг, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков:Сам Трамп позднее высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
https://ria.ru/20250704/advance-2027317824.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков

Трамп назвал Путина профессионалом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп на борту президентского самолета
Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с рестрикциями и назвал в этом контексте Владимира Путина профессионалом.
"Ему (Путину. — Прим. ред.) удавалось справляться с санкциями", — заявил журналистам глава Белого дома на борту президентского борта.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
Вчера, 23:08
По его словам, тема ограничений поднималась в недавнем разговоре с российским коллегой.
"Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — Прим. ред.) воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", — сказал Трамп.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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06:31
Другие высказывания политика:
  • Он заявил, что был "жестче с Россией", чем с Ираном.
  • США могут ввести новые санкции против Москвы.
  • Трамп хотел бы урегулирования украинского конфликта, но не может гарантировать это.
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"Знает, что делает": в США рассказали, как Путин удивил Трампа
07:12

Телефонный разговор Путина и Трампа

Он состоялся в четверг, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков:
  • Лидеры России и США общались почти час.
  • Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине.
  • Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры.
  • Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
  • Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось.
  • Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
  • Российский лидер отметил, что Москва будет добиваться целей, поставленных в ходе СВО, и не отступится от них.
  • Тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину собеседники не затрагивали.
  • Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
  • Президенты подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах.
  • Российский лидер поздравил главу Белого дома с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
  • Президенты продолжат общение в ближайшее время.
Сам Трамп позднее высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса.
Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским
Вчера, 18:35
 
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