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Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье - РИА Новости, 05.07.2025
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20:51 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/pmr-2027413293.html
Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье
Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье - РИА Новости, 05.07.2025
Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье
Евросоюз поддерживает президента Молдавии Майю Санду и ее политику давления на Гагаузию и Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:51:00+03:00
2025-07-05T20:51:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
урсула фон дер ляйен
евгения гуцул
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз поддерживает президента Молдавии Майю Санду и ее политику давления на Гагаузию и Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов. "Брюссель чётко показал, что поддерживает партию власти на выборах в парламент Молдовы 28 сентября. И ради этого может простить любые беззакония, включая явную подготовку к заключению в тюрьму главы Гагаузии Евгении Гуцул. ЕС нужно, чтобы никто не мог помешать уходу Молдовы на Запад через Румынию. Логично предположить, что группировка Санду продолжит подготовку к упразднению Гагаузии и удушению Приднестровья", - сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что никакого прорыва 4 июля на саммите ЕС - Молдавия не могло случиться. По его словам, мероприятие представляло из себя "мини-тусовку на пару часов, после чего визитеры сразу и улетели". "Был один тревожный момент: Санду выдала фразу, что "Россия будет использовать Приднестровский регион, чтобы помешать вступлению Молдовы в Евросоюз". Значит ли это, что евроглобалисты решили развязать новый конфликт на Днестре, видя, что экономически сломать Приднестровье с января-2025 не получилось, а российские войска уходить с берегов Днестра не собираются? Да, сама Санду войны явно боится, но кто знает, какое давление на кишиневскую власть могут оказать брюссельские кураторы", - отметил Сафонов. По его словам, пустоту на саммите ЕС - Молдавия Санду попыталась заполнить риторикой о том, что Россия якобы не уважает выбор молдавского народа. Депутат ПМР напомнил, что СССР создал в Молдавии мощную высокотехнологичную промышленность, а Россия до недавнего времени поглощала почти 100% сельхозпродукции страны и снабжала берега Днестра недорогим газом по долгосрочным контрактам. "На саммите в Кишиневе также прозвучало: желательно принимать вместе Украину и Молдову. Таким образом, Санду напрямую втягивают в российско-украинское противостояние, что напрочь противоречит национальным интересам Молдовы", - заметил Сафонов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250704/gagauzija-2027316654.html
https://ria.ru/20250622/ozerov--2024581733.html
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026865259.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, урсула фон дер ляйен, евгения гуцул, евросоюз, еврокомиссия, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Евгения Гуцул, Евросоюз, Еврокомиссия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье

Депутат Сафонов: ЕС поддерживает Санду и ее политику давления на Гагаузию и ПМР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз поддерживает президента Молдавии Майю Санду и ее политику давления на Гагаузию и Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов.
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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"Брюссель чётко показал, что поддерживает партию власти на выборах в парламент Молдовы 28 сентября. И ради этого может простить любые беззакония, включая явную подготовку к заключению в тюрьму главы Гагаузии Евгении Гуцул. ЕС нужно, чтобы никто не мог помешать уходу Молдовы на Запад через Румынию. Логично предположить, что группировка Санду продолжит подготовку к упразднению Гагаузии и удушению Приднестровья", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что никакого прорыва 4 июля на саммите ЕС - Молдавия не могло случиться. По его словам, мероприятие представляло из себя "мини-тусовку на пару часов, после чего визитеры сразу и улетели".
"Был один тревожный момент: Санду выдала фразу, что "Россия будет использовать Приднестровский регион, чтобы помешать вступлению Молдовы в Евросоюз". Значит ли это, что евроглобалисты решили развязать новый конфликт на Днестре, видя, что экономически сломать Приднестровье с января-2025 не получилось, а российские войска уходить с берегов Днестра не собираются? Да, сама Санду войны явно боится, но кто знает, какое давление на кишиневскую власть могут оказать брюссельские кураторы", - отметил Сафонов.
По его словам, пустоту на саммите ЕС - Молдавия Санду попыталась заполнить риторикой о том, что Россия якобы не уважает выбор молдавского народа. Депутат ПМР напомнил, что СССР создал в Молдавии мощную высокотехнологичную промышленность, а Россия до недавнего времени поглощала почти 100% сельхозпродукции страны и снабжала берега Днестра недорогим газом по долгосрочным контрактам.
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22 июня, 08:54
"На саммите в Кишиневе также прозвучало: желательно принимать вместе Украину и Молдову. Таким образом, Санду напрямую втягивают в российско-украинское противостояние, что напрочь противоречит национальным интересам Молдовы", - заметил Сафонов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В ПМР рассказали, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
3 июля, 08:56
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенЕвгения ГуцулЕвросоюзЕврокомиссияЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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