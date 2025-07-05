Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье
Депутат Сафонов: ЕС поддерживает Санду и ее политику давления на Гагаузию и ПМР
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз поддерживает президента Молдавии Майю Санду и ее политику давления на Гагаузию и Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов.
"Брюссель чётко показал, что поддерживает партию власти на выборах в парламент Молдовы 28 сентября. И ради этого может простить любые беззакония, включая явную подготовку к заключению в тюрьму главы Гагаузии Евгении Гуцул. ЕС нужно, чтобы никто не мог помешать уходу Молдовы на Запад через Румынию. Логично предположить, что группировка Санду продолжит подготовку к упразднению Гагаузии и удушению Приднестровья", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что никакого прорыва 4 июля на саммите ЕС - Молдавия не могло случиться. По его словам, мероприятие представляло из себя "мини-тусовку на пару часов, после чего визитеры сразу и улетели".
"Был один тревожный момент: Санду выдала фразу, что "Россия будет использовать Приднестровский регион, чтобы помешать вступлению Молдовы в Евросоюз". Значит ли это, что евроглобалисты решили развязать новый конфликт на Днестре, видя, что экономически сломать Приднестровье с января-2025 не получилось, а российские войска уходить с берегов Днестра не собираются? Да, сама Санду войны явно боится, но кто знает, какое давление на кишиневскую власть могут оказать брюссельские кураторы", - отметил Сафонов.
По его словам, пустоту на саммите ЕС - Молдавия Санду попыталась заполнить риторикой о том, что Россия якобы не уважает выбор молдавского народа. Депутат ПМР напомнил, что СССР создал в Молдавии мощную высокотехнологичную промышленность, а Россия до недавнего времени поглощала почти 100% сельхозпродукции страны и снабжала берега Днестра недорогим газом по долгосрочным контрактам.
"На саммите в Кишиневе также прозвучало: желательно принимать вместе Украину и Молдову. Таким образом, Санду напрямую втягивают в российско-украинское противостояние, что напрочь противоречит национальным интересам Молдовы", - заметил Сафонов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.