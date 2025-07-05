https://ria.ru/20250705/peterburg-2027371637.html

В Петербурге после шторма открыли все парки и сады

В Петербурге после шторма открыли все парки и сады - РИА Новости, 05.07.2025

В Петербурге после шторма открыли все парки и сады

Все парки и сады в Санкт-Петербурге открыли после шторма, последним распахнул свои ворота Таврический сад, сообщил городской комитет по благоустройству. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:19:00+03:00

2025-07-05T14:19:00+03:00

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происшествия

городское хозяйство москвы

санкт-петербург

приморский район

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Все парки и сады в Санкт-Петербурге открыли после шторма, последним распахнул свои ворота Таврический сад, сообщил городской комитет по благоустройству. Накануне на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки закрыли. В парках, скверах, на улицах города порывов ветра не выдержало порядка 300 деревьев. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. "Сейчас, когда штормовой ветер стих, все сады и парки открыты. Последним распахнул свои ворота Таврический сад. Здесь пострадало только 2 дерева, но садовники все утро проводили обследование территории на предмет сломанных и повисших опасных веток", - говорится в сообщении. Отмечается, что садово-парковые и дорожные предприятия стремятся в кратчайшие сроки устранить все последствия шторма на территориях улично-дорожной сети и в зелёных зонах. Специалисты накануне весь день распиливали стволы, мешающие проходу пешеходов, складировали порубочные остатки для дальнейшей утилизации на полигон. В дежурную службу комитета по благоустройству в пятницу поступали звонки от жителей о деревьях и о конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, у дома 18 по Аптекарскому проспекту настилы от строительных лесов перегородили движение. Все элементы были оперативно возвращены на место. На проспекте Непокоренных у станции метро "Площадь Мужества" и по нескольким адресам в Приморском районе были повреждены стеклянные панели остановочных павильонов, осколки убраны дорожными предприятиями.

https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, городское хозяйство москвы, санкт-петербург, приморский район, угроза наводнения в петербурге (2025)