Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге после шторма открыли все парки и сады - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 05.07.2025 (обновлено: 14:20 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/peterburg-2027371637.html
В Петербурге после шторма открыли все парки и сады
В Петербурге после шторма открыли все парки и сады - РИА Новости, 05.07.2025
В Петербурге после шторма открыли все парки и сады
Все парки и сады в Санкт-Петербурге открыли после шторма, последним распахнул свои ворота Таврический сад, сообщил городской комитет по благоустройству. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:19:00+03:00
2025-07-05T14:20:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
санкт-петербург
приморский район
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027142318_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7108c8565c1cc1eed3ddfde5afdc3b10.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Все парки и сады в Санкт-Петербурге открыли после шторма, последним распахнул свои ворота Таврический сад, сообщил городской комитет по благоустройству. Накануне на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки закрыли. В парках, скверах, на улицах города порывов ветра не выдержало порядка 300 деревьев. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. "Сейчас, когда штормовой ветер стих, все сады и парки открыты. Последним распахнул свои ворота Таврический сад. Здесь пострадало только 2 дерева, но садовники все утро проводили обследование территории на предмет сломанных и повисших опасных веток", - говорится в сообщении. Отмечается, что садово-парковые и дорожные предприятия стремятся в кратчайшие сроки устранить все последствия шторма на территориях улично-дорожной сети и в зелёных зонах. Специалисты накануне весь день распиливали стволы, мешающие проходу пешеходов, складировали порубочные остатки для дальнейшей утилизации на полигон. В дежурную службу комитета по благоустройству в пятницу поступали звонки от жителей о деревьях и о конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, у дома 18 по Аптекарскому проспекту настилы от строительных лесов перегородили движение. Все элементы были оперативно возвращены на место. На проспекте Непокоренных у станции метро "Площадь Мужества" и по нескольким адресам в Приморском районе были повреждены стеклянные панели остановочных павильонов, осколки убраны дорожными предприятиями.
https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027142318_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_853ded72018387dba2d75586470214d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, городское хозяйство москвы, санкт-петербург, приморский район, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Санкт-Петербург, Приморский район, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге после шторма открыли все парки и сады

Все парки и сады в Санкт-Петербурге открылись после штормового ветра

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Все парки и сады в Санкт-Петербурге открыли после шторма, последним распахнул свои ворота Таврический сад, сообщил городской комитет по благоустройству.
Накануне на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки закрыли. В парках, скверах, на улицах города порывов ветра не выдержало порядка 300 деревьев. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
"Сейчас, когда штормовой ветер стих, все сады и парки открыты. Последним распахнул свои ворота Таврический сад. Здесь пострадало только 2 дерева, но садовники все утро проводили обследование территории на предмет сломанных и повисших опасных веток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что садово-парковые и дорожные предприятия стремятся в кратчайшие сроки устранить все последствия шторма на территориях улично-дорожной сети и в зелёных зонах. Специалисты накануне весь день распиливали стволы, мешающие проходу пешеходов, складировали порубочные остатки для дальнейшей утилизации на полигон.
В дежурную службу комитета по благоустройству в пятницу поступали звонки от жителей о деревьях и о конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, у дома 18 по Аптекарскому проспекту настилы от строительных лесов перегородили движение. Все элементы были оперативно возвращены на место. На проспекте Непокоренных у станции метро "Площадь Мужества" и по нескольким адресам в Приморском районе были повреждены стеклянные панели остановочных павильонов, осколки убраны дорожными предприятиями.
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
00:32
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыСанкт-ПетербургПриморский районУгроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала