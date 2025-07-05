Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+ - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/opek-2027375704.html
Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+
Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+ - РИА Новости, 05.07.2025
Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обеспечила "временное окно" для смягчения нефтяной политики ОПЕК+, что позволило восьми странам еще ускорить наращивание... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:53:00+03:00
2025-07-05T14:53:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
казахстан
опек
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обеспечила "временное окно" для смягчения нефтяной политики ОПЕК+, что позволило восьми странам еще ускорить наращивание добычи, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По словам эксперта, решение участников с добровольными сокращениями добычи (России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана) увеличить максимальный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки в августе вместо ожидавшихся 411 тысяч баррелей в сутки во многом связано с конфликтом вокруг иранской ядерной программы, обернувшейся ростом цен на нефть. Так, цены Brent сейчас находятся в районе 68 долларов за баррель, хотя еще в начале мая котировки "тестировали" отметку в 60 долларов. "Эскалация обеспечивает "временное окно" для смягчения условий сделки: рынок отреагирует не столь болезненно, как если бы это происходило при спокойном геополитическом фоне. Поэтому страны альянса – в первую очередь, Саудовская Аравия – пользуются этой возможностью, чтобы увеличить предложение и при этом избежать слишком резкого снижения цен", - сказал Терешкин. Он добавил, для России такое решение - хорошая новость, поскольку рост добычи позволит ей частично поддержать нефтегазовые доходы федерального бюджета, для которых системообразующую роль играет НДПИ на нефть. Восемь стран ОПЕК+ добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона. По данным июньского доклада ОПЕК, опирающегося на вторичные источники, восемь "добровольцев" альянса добывали в мае на 394 тысячи баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план по компенсациям. Прежде всего, перепроизводство было связано с превышением разрешенного уровня добычи Казахстаном - на 433 тысячи баррелей в сутки, которое частично смогли компенсировать некоторые другие участники.
https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html
https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html
https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026521407.html
россия
саудовская аравия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саудовская аравия, казахстан, опек, brent
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОПЕК, Brent
Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+

Терешкин: эскалация на Ближнем Востоке ускорила наращивание добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обеспечила "временное окно" для смягчения нефтяной политики ОПЕК+, что позволило восьми странам еще ускорить наращивание добычи, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
По словам эксперта, решение участников с добровольными сокращениями добычи (России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана) увеличить максимальный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки в августе вместо ожидавшихся 411 тысяч баррелей в сутки во многом связано с конфликтом вокруг иранской ядерной программы, обернувшейся ростом цен на нефть. Так, цены Brent сейчас находятся в районе 68 долларов за баррель, хотя еще в начале мая котировки "тестировали" отметку в 60 долларов.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам
2 июля, 08:00
"Эскалация обеспечивает "временное окно" для смягчения условий сделки: рынок отреагирует не столь болезненно, как если бы это происходило при спокойном геополитическом фоне. Поэтому страны альянса – в первую очередь, Саудовская Аравия – пользуются этой возможностью, чтобы увеличить предложение и при этом избежать слишком резкого снижения цен", - сказал Терешкин.
Он добавил, для России такое решение - хорошая новость, поскольку рост добычи позволит ей частично поддержать нефтегазовые доходы федерального бюджета, для которых системообразующую роль играет НДПИ на нефть.
Восемь стран ОПЕК+ добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года
31 мая, 18:41
С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона.
По данным июньского доклада ОПЕК, опирающегося на вторичные источники, восемь "добровольцев" альянса добывали в мае на 394 тысячи баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план по компенсациям. Прежде всего, перепроизводство было связано с превышением разрешенного уровня добычи Казахстаном - на 433 тысячи баррелей в сутки, которое частично смогли компенсировать некоторые другие участники.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Нефть подорожала на фоне удешевления доллара
1 июля, 14:30
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияКазахстанОПЕКBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала