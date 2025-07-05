https://ria.ru/20250705/opek-2027375704.html

Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+

Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+ - РИА Новости, 05.07.2025

Эксперт рассказал о смягчении нефтяной политики ОПЕК+

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обеспечила "временное окно" для смягчения нефтяной политики ОПЕК+, что позволило восьми странам еще ускорить наращивание... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:53:00+03:00

2025-07-05T14:53:00+03:00

2025-07-05T14:53:00+03:00

экономика

россия

саудовская аравия

казахстан

опек

brent

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обеспечила "временное окно" для смягчения нефтяной политики ОПЕК+, что позволило восьми странам еще ускорить наращивание добычи, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По словам эксперта, решение участников с добровольными сокращениями добычи (России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана) увеличить максимальный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки в августе вместо ожидавшихся 411 тысяч баррелей в сутки во многом связано с конфликтом вокруг иранской ядерной программы, обернувшейся ростом цен на нефть. Так, цены Brent сейчас находятся в районе 68 долларов за баррель, хотя еще в начале мая котировки "тестировали" отметку в 60 долларов. "Эскалация обеспечивает "временное окно" для смягчения условий сделки: рынок отреагирует не столь болезненно, как если бы это происходило при спокойном геополитическом фоне. Поэтому страны альянса – в первую очередь, Саудовская Аравия – пользуются этой возможностью, чтобы увеличить предложение и при этом избежать слишком резкого снижения цен", - сказал Терешкин. Он добавил, для России такое решение - хорошая новость, поскольку рост добычи позволит ей частично поддержать нефтегазовые доходы федерального бюджета, для которых системообразующую роль играет НДПИ на нефть. Восемь стран ОПЕК+ добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона. По данным июньского доклада ОПЕК, опирающегося на вторичные источники, восемь "добровольцев" альянса добывали в мае на 394 тысячи баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план по компенсациям. Прежде всего, перепроизводство было связано с превышением разрешенного уровня добычи Казахстаном - на 433 тысячи баррелей в сутки, которое частично смогли компенсировать некоторые другие участники.

https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html

https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html

https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026521407.html

россия

саудовская аравия

казахстан

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экономика, россия, саудовская аравия, казахстан, опек, brent