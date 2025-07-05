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ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе
ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе - РИА Новости, 05.07.2025
ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе
Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:32:00+03:00
2025-07-05T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки, сообщает ОПЕК.Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле."Восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года с требуемого уровня добычи в июле 2025 года", - говорится в сообщении.Однако отмечается, что ОПЕК+ может приостановить или отменить увеличение добычи нефти в зависимости от рыночной ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ирак
ОПЕК, Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Ирак
ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе
ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе на 548 тыс б/с