https://ria.ru/20250705/opek-2027358785.html

ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе

ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе - РИА Новости, 05.07.2025

ОПЕК+ решила увеличить предельный уровень добычи нефти в августе

Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:32:00+03:00

2025-07-05T12:32:00+03:00

2025-07-05T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки, сообщает ОПЕК.Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле."Восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года с требуемого уровня добычи в июле 2025 года", - говорится в сообщении.Однако отмечается, что ОПЕК+ может приостановить или отменить увеличение добычи нефти в зависимости от рыночной ситуации.

https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html

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Ольга Фомченкова

опек, экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ирак