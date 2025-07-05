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В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА второй раз за субботу объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T22:25:00+03:00
2025-07-05T22:25:00+03:00
2025-07-05T22:34:00+03:00
ленинградская область
специальная военная операция на украине
александр дрозденко
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА второй раз за субботу объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.Ранее в 16.24 мск субботы губернатор уже сообщал об опасности БПЛА в регионе, она длилась более часа."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G", - написал он.
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ленинградская область, александр дрозденко, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Ленинградская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Дрозденко, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА