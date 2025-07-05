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В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G в регионе, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:37:00+03:00
2025-07-05T16:37:00+03:00
2025-07-05T16:39:00+03:00
ленинградская область
специальная военная операция на украине
безопасность
александр дрозденко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Внимание, в Ленобласти объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщал, что решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности. Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ленинградская область, безопасность, александр дрозденко
Ленинградская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области