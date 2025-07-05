https://ria.ru/20250705/opasnost--2027388573.html

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G в регионе, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:37:00+03:00

2025-07-05T16:37:00+03:00

2025-07-05T16:39:00+03:00

ленинградская область

специальная военная операция на украине

безопасность

александр дрозденко

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Внимание, в Ленобласти объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщал, что решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности. Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

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ленинградская область, безопасность, александр дрозденко