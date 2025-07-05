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В МИД Бразилии заявили, что БРИКС выступает за поддержку ООН
В МИД Бразилии заявили, что БРИКС выступает за поддержку ООН - РИА Новости, 05.07.2025
В МИД Бразилии заявили, что БРИКС выступает за поддержку ООН
БРИКС выступает в поддержку ООН в качестве центрального механизма глобального управления и многостороннего подхода в международных делах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T18:27:00+03:00
2025-07-05T18:27:00+03:00
2025-07-05T18:27:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 5 июл - РИА Новости. БРИКС выступает в поддержку ООН в качестве центрального механизма глобального управления и многостороннего подхода в международных делах, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам науки, технологий, инноваций и интеллектуальной собственности МИД Бразилии Эужениу Варгас Гарсия. "Наша позиция, которая отражает ход дискуссии между членами БРИКС, заключается в том, что для движения вперед нам нужна ООН", - рассказал Варгас Гарсия. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на критику в адрес ООН, нет лучшей площадки для выработки консенсусных решений, а также преодоления фрагментации системы международных отношений и разногласий между странами. "Многие другие страны очень агрессивно критикуют ООН. Многосторонняя система подвергается нападкам с множества сторон, поэтому мы должны выступить в защиту многостороннего подхода. Это очень важный вопрос для БРИКС", - поделился Варгас Гарсия. Председателем БРИКС с 1 января 2025 года является Бразилия. Саммит БРИКС пройдет с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию и Иран, с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), египет, брикс, оон
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Египет, БРИКС, ООН
В МИД Бразилии заявили, что БРИКС выступает за поддержку ООН
МИД Бразилии: БРИКС выступает в поддержку ООН как центра глобального управления