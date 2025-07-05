https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027394325.html
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 05.07.2025
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:42:00+03:00
2025-07-05T17:42:00+03:00
2025-07-05T17:46:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация."В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Санкт-Петербург
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов